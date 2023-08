Applaus für Oldtimer-Siegerduos: Das sind die Gewinner

Menden. Die „Monte Menden Classic“ hat viele Oldtimer-Fans am Wochenende begeistert. Das sind die Preisträger 2023.

Viel Aufmerksamkeit für die Fahrerinnen und Fahrer, die sich mit ihren historischen Fahrzeugen an der „Monte Menden Classic“ beteiligt haben. Die Siegerehrung, sonst üblicherweise ein Programmpunkt bei „Menden à la Carte“, fand in diesem Jahr auf einer noch größeren Bühne statt.







Und dort bekamen die Automobilfreunde auch ihren verdienten Applaus. Bei der „Monte Menden“ geht es vor allem darum, mit den alten Fahrzeugen eine schöne Tour zu unternehmen und sich dabei in guter Gesellschaft zu befinden. Die Ergebnisse sind aber auch von Bedeutung und so wurden die Siegerinnen und Sieger in den einzelnen Klassen auch mit Preisen ausgezeichnet:

Klasse A (Baujahr bis 1950): 1. Maik Krämer und Philipp Müller (Beifahrer)

Klasse B (Baujahr 1951 bis 1968): 1. Christoph Koch und Elisabeth Geldsetzer

Klasse C (Baujahr 1969 bis 1974): 1. Marion Terbrüggen und Monika Weber

Klasse D (Baujahr 1975 bis 1979): 1. Andreas Bültmann und Theo Gödde

Klasse E (Baujahr 1980 bis 1986): 1. Peter und Martina Terbrüggen

Klasse F (Baujahr 1987 bis 1992): 1. Hubert Ostermann und Christoph Westermann

Ein besonderes Augenmerk lag aus heimischer Sicht auf der Clubwertung des veranstaltenden Hönnetaler Automobilclubs (HÖAC), denn viele Clubmitglieder fuhren tolle Resultate ein:

1. Peter und Martina Terbrüggen

2. Günter Kramer und Gabriele Rahn

3. Felix Lohmann und Maximilian Wischeloh

4. Tom und Michaela Bählkow

