April-Highlight: Brings rocken Menden mit Herz und Seele

Menden Sie haben es versprochen: Die Musiker der Kölner Band Brings gastieren im April erneut auf der Wilhelmshöhe in Menden. Das erwartet das Publikum.

Sie lösen ihr Versprechen ein, das sie nach dem letzten grandiosen Konzert 2021 dem Mendener Publikum gegeben haben: „Wir kommen auf jeden Fall wieder.“ Am Freitag, 26. April, gastiert die Band Brings ab 19.30 Uhr, präsentiert von der Westfalenpost, der Sparkasse Märkisches Sauerland und dem Kfz Sachverständigen Büro Greenwood, in dem alten, ehrwürdigen Kulturtempel Wilhelmshöhe Menden. Bandchef Peter Brings bringt es auf den Punkt: „Wir spielen seit ein paar Jahren regelmäßig in dieser tollen Stadt – Brings und Menden, das passt einfach.“ Wer die fünf Leib-und-Seele-Musiker in den vergangenen Jahren bei ihren viel umjubelten Auftritten erlebt hat, weiß, dass Brings zu der Region eine ganz besondere Beziehung hat.

Brings in Menden: Publikum erwartet eine energiegeladene Bühnenshow

Das Publikum erwartet eine energiegeladene Bühnenshow voller Höhepunkte, denn keine Band im deutschsprachigen Raum verausgabt sich mehr und lässt die Zuschauer unmittelbarer an ihrer Musik teilhaben wie Brings. Über zwei Stunden Rockmusik vom Feinsten und in Szene gesetzt mit einer aufwendiger Ton- Lichttechnik. Sie füllen die großen Hallen und haben schon das Rhein Energie Stadion in Köln mit 50.000 Zuschauern ausverkauft. Seit mehr als 25 Jahren rocken sie die Bühnen dieser Republik, ihre Live-Performance ist legendär und ihre Mega-Hits („Halleluja“, „Polka, Polka, Polka“, „Superjeilezick“) elektrisieren Menschen aller Generationen.

Die heimischen Fans der Kölner Kultband dürfen sich jetzt auf ein Live-Konzert freuen. In dieser Besetzung gastieren Peter Brings (Gesang, Gitarre), Stephan Brings (Bass, Gesang), Kai Engel (Keyboard, Gesang), Harry Alfter (Gitarre, Gesang) und Christian Blüm (Schlagzeug) in der Wilhelmshöhe. Zum Konzert-Repertoire gehören neben den eingangs erwähnten Titeln auch Songs, wie „Su lang mer noch am Lääve sind“, „Poppe, Kaate, Danze“, „Kölsche Jung“, „Man müsste nochmal 20 sein“ und „Liebe gewinnt“.

Kaum eine Karnevalssession ohne neuen Stimmungshit von Brings

Die von den Brüdern Peter und Stephan Brings gegründete Band hat in den zwei zurückliegenden Jahrzehnten schon so ziemlich alle Hochs und Tiefs erlebt, die man als Musiker erleben kann. Ende der 1990er-Jahre hatte die Band mit den berühmten Vätern (neben Rolly Brings sind das Gesangslegende Tommy Engel und der Politiker Norbert Blüm) ihre besten Jahre schon vermeintlich hinter sich. Dann gelang ihnen im Jahr 2000 mit „Superjeilezick“ das, was man gut und gerne als Sechser im Lotto bezeichnen kann. Diese zündende Powerpolka ist mit jedem Jahr bekannter geworden und gehört mittlerweile weit über den Karneval hinaus zu den populärsten Songs Kölscher Mundart überhaupt. Dank „Superjeilezick“ öffneten sich für Brings Tür und Tor in der närrischen Hochburg Köln. Für die Band begann eine neue Zeitrechnung samt einem rundum gelungenen Imagewandel.

Dann ging es eigentlich Schlag auf Schlag. Kaum eine Karnevalssession in den vergangenen Jahren ist ohne einen neuen Stimmungshit von Brings ins Land gezogen.. „In einem Karnevalsset versuchen wir, in einer halben Stunde die Essenz von einem Konzert wiederzugeben. Wir wollen den Leuten Lust darauf machen, doch mal vorbeizukommen und sich ein richtiges Konzert anzugucken“, sagt Peter Brings. In der Ankündigung zu dem Konzert heißt es abschließend: „Keiner schwitzt lauter, keiner verausgabt sich sichtbarer, keine Band im deutschsprachigen Raum lässt die Zuschauer auf Konzerten fühlbarer und unmittelbarer an Ihrer Musik teilhaben. Brings haben noch nie ein Blatt vor den Mund genommen. Dass sie bisweilen mit ihren Songs auch angeeckt sind, hat sie letztendlich nur noch populärer gemacht.“

Brings in Menden: Hier gibt‘s die Tickets

Tickets in Menden gibt es bei Tabak Semer, der Buchhandlung Daub – Hemer: Ticketshop am Sauerlandpark und an allen bekannten Stellen. Ticketservice: www.phono-forum.de, Telefon 02373-5351

