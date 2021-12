Arbeitgeber in Menden bestohlen: Angestellter festgenommen

Menden. Aus einem Elektro-Großhandel in Menden soll ein 26-jähriger Iserlohner immer wieder Gegenstände gestohlen und über Ebay verkauft haben.

Ein 26-jähriger Iserlohner hat vermutlich über einen längeren Zeitraum seinen Arbeitgeber, einen Elektro-Großhandel an der Straße Wünnefeld in Menden, bestohlen. Jetzt wurde er vorläufig festgenommen. Das berichtet die Polizei am Dienstag. +++ Polizei verhaftet drei Serien-Einbrecher in Menden-Bösperde +++

Die hinzugerufenen Beamten fanden in seinem Rucksack noch im Großmarkt selber ein entwendetes Crimpwerkzeug. Bereits in den vergangenen Wochen wurden immer wieder Gegenstände aus dem Markt entwendet und über einen Ebay-Account zum Verkauf angeboten. Der 26-Jährige nutzte dazu vermutlich eine Fakeadresse. Der Angestellte wurde vor Ort vorläufig festgenommen. +++ 66-jähriger Mendener zeigt Reue nach Unfallflucht +++

