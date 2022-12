Armut in Menden: Bei Weihnachtsessen bleibt kein Platz leer

Menden. Irmgard Feldmann und ihr Helferteam haben bereits frühmorgens mit den Vorbereitungen begonnen. Was das Weihnachtsessen für die Menschen bedeutet.

Für 75 Gäste waren die Tische im Pfarrheim St. Vincenz in Menden gedeckt und beim Weihnachtsessen blieb kein einziger Platz leer. Irmgard Feldmann und ihr Helferteam begannen bereits früh am Morgen mit den Vorbereitungen, damit es ihren Gästen an nichts fehlte.

Es ist allerdings nicht allein das gute Essen, das die Menschen zusammenkommen lässt, obwohl für die meisten eine warme Mahlzeit nicht selbstverständlich ist. Viele der Bedürftigen aus Menden treffen sich dort schon seit Jahren und genießen die Gesellschaft und den gegenseitigen Austausch. Die Stunden, die sie dort gemeinsam bei netten Gesprächen in angenehmer Atmosphäre verbringen, sind etwas ganz besonderes und werden sehr geschätzt.

Dank an das Helferteam: Alles ist so lecker und schön

„Uns geht es hier so gut, alles ist so lecker und schön, wir können leider nicht mehr als Danke sagen, all denjenigen, die uns das hier ermöglichen", sagen zwei ältere Damen, während sie eine Tasse dampfenden, frischen Kaffee serviert bekommen. Die anderen Gäste am selben Tisch nicken zustimmend.

