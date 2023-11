Vandalismus „Arschloch“: Mobiler Blitzer an B515 in Menden beschmiert

Menden. Wüste Beleidigungen auf dem Enforcement Trailer an der B 515 in Menden: Unbekannte haben ihn beschmiert. Polizei sucht Zeugen.

Kaum zurück an seinem gewohnten Platz, schon ist er erneut beschmiert worden: Wie die Polizei nun mitteilt, sollen unbekannte Täter zwischen Freitagnachmittag, 16 Uhr, und Samstagmorgen, 8.50 Uhr den mobilen Blitzer (Enforcement Trailer) im Bereich B515/Hüstener Straße verunstaltet haben. „Mittels Sprühfarbe wurden mehrere Beleidigungen aufgesprüht“, erklärt die Polizei, die nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Erst vor wenigen Wochen war das mobile Gerät zum Messen von Geschwindigkeiten wieder an der B 515 platziert worden, nachdem es für mehrere Monate zur Wartung und Reparatur in die Werkstatt nach Wallau in Hessen transportiert worden war. Dort musste das Gerät auch von alten Schmierereien befreit werden. Schließlich sah es aus wie neu – bis jetzt.

Anhänger an B 515 gegen Diebstahl abgesichert – und kugelsicher

Das Gerät blitzt Fahrzeuge, die in Richtung Balve unterwegs sind und sich nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeit halten. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bisher bei 131 km/h. Erlaubt sind an der Stelle 50 Kilometer pro Stunde. Immer wieder wird der Enforcement Trailer verschmutzt und mitunter mit Beleidigungen besprüht.

Der Trailer ist laut Hersteller mit einem Alarmsystem ausgestattet, die Hülle des Anhängers gilt sogar als kugelsicher. Auch ein einfacher Diebstahl des Hängers soll nicht möglich sein. Ein integriertes Modem überträgt die verschlüsselten Falldaten drahtlos und ermöglicht den Fernzugriff auf das Messsystem, heißt es dazu.

Zeugenhinweise auf den Vandalismus nimmt die Polizeiwache in Menden unter 02373/9099-0 entgegen.

