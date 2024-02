Menden/Wickede. Mendener Dirk Porada wühlt sich für Mandanten täglich durch den Steuerdschungel. Warum der Beruf nicht so trocken ist wie man denkt.

Wenn etwas sprichwörtlich so sicher ist wie das Amen in der Kirche, dann ist es die jährliche Zustellung des Steuerbescheides. Was bei den meisten Menschen für Kopfschmerzen oder Unbehagen sorgt, ist für den Mendener Dirk Porada Alltag. Als Partner einer Steuerkanzlei betreut er Mandanten in ganz Deutschland. Warum der Beruf noch immer ein recht staubiges Image hat – und warum das nur ein Klischee ist.

Steuerberater als „Zahlenkünstler“

Das Durchschnittsalter eines Steuerberaters liegt aktuell bei rund 53 Jahren. Dirk Porada passt vor diesem Hintergrund so gar nicht ins Berufsbild. Mit 38 Jahren ist er in der Steuerberatungs­gesellschaft Kieserling Partner geworden. „Eigentlich ist es reiner Zufall, dass ich im Steuerrecht gelandet bin“, lacht er. Doch ein Zahlenmensch, das sei er schon immer gewesen. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Was sich hingegen drastisch verändert hat, ist sein Berufsstand. Denn in dicken Ringordnern sich durch jede einzelne Rechnung eines Mandanten zu wühlen, ist schon längst nicht mehr das, was den Alltag als Steuerberater ausmacht. „Wir haben keine Aktenschränke mehr“, erklärt Tim Kieserling, dessen Vater die Wickeder Gesellschaft gegründet hat. Alles läuft digital. Über die Cloud. Digitale Dienstleistungen für zumeist digitale Kunden, vor allem Software-Startups.

Wir haben keine Aktenschränke mehr. Bei uns gibt es kein Faxgerät. Tim Kieserling - Steuerberater

Und der Beruf ist alles andere als eintönig. Die Branche, das machen Dirk Porada und Tim Kieserling deutlich, ist ständig im Wandel. Jedes Jahr müssen sie sich auf neue Steuergesetze einstellen – und für die Mandanten das möglichst Beste für sie oder ihre Unternehmen herausholen. „Wir müssen das verständlich rüberbringen“, sagt Kieserling. Im weitesten Sinne sind Steuerberater „Zahlenkünstler“ sagen beide mit einem Grinsen.

Mehr zum Thema

Dass es Dirk Porada nach Wickede verschlagen hat, hat sich dabei aber lange nicht abgezeichnet. Nach dem Abitur macht er eine Ausbildung bei einem Balver Steuerberater - und fühlt sich nicht nur bei Hundrieser & Partner, sondern auch im Reich der Zahlen und Gesetzestexte sofort pudelwohl. „Ich wollte erst einmal etwas Praktisches machen, bevor ich studiere“, sagt der Mendener. Dabei habe er gemerkt, dass der Beruf „nicht so trocken und langweilig ist wie es scheint“. Nach den ersten Berufsjahren folgt er seinen Zielen und hängt auch noch ein Studium samt Masterabschluss dran. Immer mit der Unterstützung von Arbeitgeber und Familie. Doch um als Steuerberater auch langfristig Fuß zu fassen, ist ein Studium nicht einmal notwendig. Ein großer Vorteil, wie Dirk Porada findet. Der Karriereleiter stehen keine akademischen Hürden im Weg. Zumindest nicht zwangsläufig. Denn wer nach einer Ausbildung zum Steuerfachangestellten anschließend acht Jahre Berufserfahrung vorweisen kann, kann ebenso zum Examen zugelassen werden wie diejenigen, die studieren. „Wer das Examen als Praktiker schafft, hat es auf jeden Fall verdient. Mit Studium geht‘s aber schneller“, sagt Porada.

Mittelstand und Startups im Fokus

Dass er sich am Ende für den Mittelstand statt die ganz großen wirtschaftlichen Player entschieden hat, ist vor allem privaten Umständen geschuldet. In Lendringsen fühlt sich der Vater zweier Kinder absolut wohl. In größeren Kanzleien hingegen sei es normal von Montag bis Donnerstag deutschlandweit bei Mandanten zu sein, ehe der Freitag als Bürotag genutzt wird. „Man ist da schon sehr viel unterwegs“, sagt Porada. Einen Einblick in eben jenen Alltag bei einer großen Beratungsgesellschaft hat er bei mehreren Praktika bekommen. Stattdessen stehen mittelständische Familienbetriebe, aber auch Startups auf seiner Mandantenliste.

Wer das Examen als Praktiker schafft, hat es auf jeden Fall verdient. Mit Studium geht‘s aber schneller. Dirk Porada - Steuerberater

Dass die nicht nur aus der Region rund um Wickede oder aus Südwestfalen kommen, ist der familiengeführten Steuerberatungsgesellschaft geschuldet – und dem eigenen Innovationsdrang. Digitalisierung steht bei Tim Kieserling und Dirk Porada hoch im Kurs. „Das ist das Schöne an der neuen, digitalen Welt.“ Kunden aus Baden-Württemberg oder Berlin müssen ihre Unterlagen nämlich nicht ordnerweise alle zwei Monate in Wickede abladen. Stattdessen läuft alles über die Cloud. Dokumente werden hochgeladen - der Zugriff kann von überall auf der Welt erfolgen. „Bei uns gibt es kein Faxgerät mehr“, sagt Tim Kieserling. Was andernorts durchaus noch gang und gäbe sei, komme für ihn nicht mehr infrage. Ebenso wenig ein starrer „Nine to Five“-Arbeitstag. Und genau dabei ziehen Tim Kieserling und Dirk Porada als neuer Partner an einem Strang. Homeoffice – auch mal spontan –, gemeinsame Unternehmungen, aber auch Rücksicht auf familiäre Herausforderungen spielen im Alltag der Steuerberatungsgesellschaft eine wichtige Rolle.

>>> Das Unternehmen: Kieserling & Partner Steuerberatungsgesellschaft mbB – alle Fakten zu diesem Arbeitgeber

Mitarbeiter: 30 (davon drei geschäftsführende Partner; vier Berufsträger, drei Auszubildende)

Standorte: 1, Wickede (Ruhr)

Branche: Steuerberatung

Tarif: Kein Tarifvertrag, marktübliche Konditionen

Arbeitszeit: In der Regel 40 Std-Woche, flexible Arbeitszeitengestaltung möglich.

Arbeitsplatz: Technisch modern ausgestattete, ergonomische und funktionelle Arbeitsplätze

Benefits: Flexible Arbeitszeiten, Arbeiten im Homeoffice, kostenfreies Obst und Getränke, Jobrad, Internetkostenzuschuss, betr. Altersvorsorge, Gutscheinkarte, Teamevents (Weihnachtsfeier, Sommerfest, Firmenlauf, gemeinsames monatliches Lunch).

Weitere Besonderheiten: Wir arbeiten überwiegend digital und bieten unseren Mitarbeitern sowie unseren Mandaten somit ein innovatives Arbeits- und Dienstleistungsumfeld.

Kooperation: KPW GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Zudem wird Mandanten bei Bedarf ein Netzwerk an notarieller und juristischer Fachexpertise vermittelt. Mitglied im WIRAS-Verbund mit internationaler Fachexpertise auf den Gebieten Rechts- und Steuerberatung.

Weiterbildungen: Monatliche Fachseminare für alle Mitarbeiter, spezielle Seminare für gezielte Qualifikation, Ausbildungsmöglichkeit klassisch oder im Rahmen eines dualen Studiums, Unterstützung bei weiterführendem Studium und bei der Vorbereitung auf das Steuerberaterexamen (mit Freistellungsphase).

Kontakt: Kieserling & Partner Steuerberatungsgesellschaft mbB; Hauptstraße 16, 58739 Wickede; 02377/89910; www.steuerberater-kieserling.de.