Menden. Die Vertreterversammlung muss noch zustimmen. Die genossenschaftliche Bank bleibt auf Erfolgskurs, ist für 2024 vorsichtig optimistisch.

Erst die Corona-Pandemie, dann der Krieg in der Ukraine, jetzt auch noch die Auseinandersetzungen in Gaza: Die Rahmenbedingungen für die Finanzbranche sind selten so herausfordernd wie in den Jahren seit 2020. Nach einer Zeit, in der sogar Minuszinsen nicht tabu waren, steigen die Zinsen nun wieder – allerdings auch die Verunsicherung. Dennoch legt die Märkische Bank jetzt für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023 eine Bilanz vor, die sich sehen lassen kann. Und davon profitieren auch die Mitglieder.

Dividende deutlich höher als im Jahr zuvor

Die Zustimmung der Vertreterversammlung dürfte nur Formsache sein: Satte 4,25 Prozent Dividende schlägt der Bankvorstand mit Sprecher Artur Merz und Achim Hahn vor. Zum Vergleich: Im Jahr zuvor lag die Dividende mit 2,5 Prozent spürbar niedriger. Dass es nun wieder höhere Erträge für die Mitglieder gibt, gründet auf den Erfolgen im vergangenen Jahr. Das Neugeschäft ist um 150 Millionen Euro gewachsen, unter Berücksichtigung der Tilgungen wurde ein bilanzielles Kundenkreditwachstum von 1,7 Prozent auf 1,158 Milliarden Euro erzielt. Das Wachstum wird vor allem von Firmenkunden getragen, die Nachfrage nach Baufinanzierungen ist hingegen geschrumpft.

Die Märkische Bank verbesserte ihr Zinsergebnis als wichtigste Ertragsstütze, doch aus das Provisionsergebnis aus Dienstleistungs- und Vermittlungsgeschäften blieb stabil. Und was Artur Merz und Achim Hahn besonders freut: Trotz der schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Privatkunden und Unternehmen gab es keine bedeutenden Kreditausfälle. „Die Unternehmen sind mit einer guten Liquidität ausgestattet“, erklärt Merz. Das weckt Hoffnungen, dass die heimische Wirtschaft auch die aktuellen Krisen meistert.

Neue Mitglieder und (junge) Kunden in Menden

In Menden freut sich Stefan Tremmel als neuer Leiter des Kompetenzcenters über 151 neue Mitglieder, 3829 waren es zum Jahreswechsel insgesamt. Unter den 262 Neukunden sind 56 im Alter unter 18 Jahre. Das Kreditvolumen ist in Menden um 5,6 Prozent auf 105,5 Millionen Euro gesunken; die Kundeneinlagen sind dagegen um 6,5 Prozent auf 167,2 Millionen Euro gewachsen. Noch größer ist das Plus bei den Depots. Um 18,4 Prozent stieg das Volumen in diesem Bereich, liegt nun bei 91,4 Millionen Euro.

Die prognostizierten konjunkturellen Rahmenbedingungen sind bescheiden, die heimische Wirtschaft agiert dementsprechend vorsichtig. Achim Hahn - Vorstand Märkische Bank

Für das Jahr 2024 fällt der Ausblick der märkischen Banker eher verhalten optimistisch aus. Achim Hahn: „Die prognostizierten konjunkturellen Rahmenbedingungen sind bescheiden, die heimische Wirtschaft agiert dementsprechend vorsichtig.“ Zudem leide die Region unter großen Problemen mit der Infrastruktur – die Rahmedetalbrücke sei nur ein Beispiel. Dennoch sieht die Bank gute Chancen, auch 2024 im Kreditgeschäft weiterzuwachsen. „Bei aller Unsicherheit: Die Chancen überwiegen“, verbreiten Merz und Hahn Optimismus.

Märkische Bank hält an Modernisierungskurs fest

In jedem Fall fortgesetzt werden das gesellschaftliche Engagement im Geschäftsgebiet – und zwar ausdrücklich nicht nur im Spitzensport, sondern auch im Breitensport und der Kultur. Zudem bleibt die Märkische Bank auf Modernisierungskurs, investiert in ihr Filialnetz. Die verstärkte Nutzung digitaler Angebote durch die Kunden hat zur Folge, dass deutlich weniger von ihnen den Service in den klassischen Service in den Filialen in Anspruch nehmen. Hier soll zunehmend die Beratung – auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten – im Mittelpunkt stehen.