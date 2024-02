Fröndenberg. Bei zwei Verkehrsunfällen in Fröndenberg sind am Wochenende zwei Menschen verletzt worden. Der Sachschaden geht in die Tausende.

Ein 23-jähriger Mendener war am Sonntagmittag gegen 11.15 Uhr auf der Ruhrstraße unterwegs und wollte nach links auf die Mendener Straße (L679) in Richtung Menden abbiegen. Dabei stieß er auf der Kreuzung vor dem Hau Ruhrbrücke mit dem Wagen einer 51-jährigen Mendenerin zusammen, die in Richtung Fröndenberg fuhr. Die 51-Jährige verletze sich bei dem Zusammenstoß und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Die Fröndenberger Feuerwehr war rund zwei Stunden im Einsatz.

17-Jähriger verletzt

Am frühen Sonntagabend dann ein weiterer Einsatz für die Rettugskräfte: Ein 17-jähriger Kleinkraftradfahrer aus Fröndenberg war gegen 17.55 Uhr auf dem Schwarzen Weg in Richtung Eulenstraße unterwegs. Ein 47 Jahre alter Schwerter kam dem Kradfahrer entgegen und wollte nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Der junge Fröndenberger verletze sich. Er wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand zudem ein Sachschaden von etwa 9.500 Euro.