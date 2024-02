Menden/Märkischer Kreis. Eigentlich soll es laut NRW-Innenministerium keine Blitzer-Ankündigungen mehr geben. Welche Hinweise Autofahrer im MK weiter bekommen.

Autofahrer können sich eigentlich regelmäßig darüber informieren, an welchen Standorten die Geschwindigkeit gemessen wird. Doch damit soll Schluss sein. Wie berichtet, sollen Kontrollen nun grundsätzlich unangekündigt stattfinden. Im Märkischen Kreis haben Verkehrsteilnehmer aber dennoch die Möglichkeit, vorab zu erfahren, wo kontrolliert wird.

„Der Erlass des Landes NRW bezieht sich auf die Nennung von Straßennamen“, erläutert Alexander Bange, Pressesprecher des Märkischen Kreises, auf Nachfrage der Westfalenpost. „Und die kündigen wir ohnehin nicht an.“ Statt dessen veröffentliche der Märkische Kreis entweder die Stadt oder die Ortsteile, in denen an einem bestimmten Datum Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt werden sollen.

„Stand heute wird es dabei auch bleiben, dass wir das weiterhin so veröffentlichen“, führt Alexander Bange aus. Der Erlass beziehe sich eben nur darauf, dass konkrete Straßennamen nicht genannt werden sollen.

Der Märkische Kreis kündigt die Geschwindigkeitskontrollen regelmäßig beispielsweise auf seiner Facebook-Seite an. Auch auf der Homepage des Märkischen Kreises sind die Bereiche, in denen Tempo-Kontrollen geplant sind, zu lesen. Dort wird ausdrücklich auch darauf hingewiesen, dass überhöhtes Tempo in Deutschland eine der Haupt-Unfallursachen sei. Bereits seit vielen Jahren veröffentliche der Märkische Kreis „die Standorte seiner stationären sogenannten Starenkästen im Internet – ebenso die Standorte für die mobilen Geschwindigkeitsüberwachungswagen“.

Auch in der Westfalenpost sind Hinweise auf die Tempo-Kontrollen regelmäßig online sowie in der gedruckten Zeitung zu lesen.