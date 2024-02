Menden. Das neue Mendener Stadtlogo gibt es auf Veranstaltungsplakaten schon länger. Jetzt wird es auch zum 2,76 Meter großen Fotorahmen.

Gemeinsam wollen sie das neue Stadtlogo in die Herzen der Mendenerinnen und Mendener pflanzen, und sie haben dafür jetzt einen strahlenden Foto-Point angeschafft: das Stadtmarketing Menden um Melanie Kersting und Marcel Popek, die Wirtschaftsförderung WSG mit ihrer neuen Chefin Sara Schmidt und die Stadtverwaltung mit Heike Schulz aus der Bauabteilung. Vorgestellt wird der 2,76 Meter hohe Torbogen seit kurzem im Rathausparterre neben dem Eingang zum Bürgerbüro. Das leuchtende Stadtlogo soll als zusätzliche Attraktion demnächst auf vielen Mendener Innenstadt-Veranstaltungen zu erleben sein. „Im Dunkeln wirkt es, als ob es schwebt“, schwärmt Sara Schmidt.

In Zukunft ein dekorativer Rahmen für Souvenir-Fotos

Das Stadtlogo als dekorativer Fotorahmen soll zu einem Aushängeschild für Menden werden wie die Innenstadt-Veranstaltungen selbst. Das „Tor zur Möglichkeit“ ist laut Melanie Kersting mobil und wetterfest und kann daher ganzjährig genutzt werden: „Alle Besucherinnen und Besucher Mendens sind eingeladen, ein Lächeln unter dem Torbogen zu teilen und zahlreiche Fotos zu machen.“

Das Menden-Logo prangte beim „Mendener Winter“ auch schon auf dem Turm von St. Vincenz. Aus Sprühkreide auf dem Rathausplatz war es zuvor im Herbst länger zu sehen, als vielen lieb war. © Menden | Frauke Brenne Brennweite

Bekanntmachen des neuen Logos lief nicht immer glatt

Das Ziel des Ganzen: Initiiert durch die Wirtschaftsförderung und unterstützt durch die Stadtverwaltung und das Stadtmarketing soll sich das Stadtlogo durch das gemeinsame Projekt weiter zu einem festen Bestandteil Mendens entwickeln. Bereits in der jüngeren Vergangenheit hat es zahlreiche Aktionen gegeben, um das stilisierte Stadttor-Logo populär zu machen. So wurde sogar schon der Vincenzturm damit angestrahlt. Eher in die Hose ging dagegen die Sprühkreide-Aktion auf dem Alten Rathausplatz, als die große Aktionsfläche zum letztjährigen „Mendener Herbst“ großflächig mit dem Logo unterlegt wurde, das dann aber unerwartet monatelang nicht mehr verschwinden wollte.

Torbogen kostet 10.000 Euro – und wird zu 90 Prozent gefördert

Finanziert wurde der 10.000 Euro teure Stadtlogo-Fotopoint zu 90 Prozent aus den Fördermitteln des „Sofortprogramms Innenstadt“ zur Aufwertung des Mendener Zentrums. Und schon bald soll das leuchtende Logo seinen ersten Einsatz auf einer Innenstadt-Veranstaltung haben. Bis dahin ist es weiter im Foyer des Rathauses zu finden.

Einer der ersten Einsätze dürfte der „Mendener Frühling“ werden

Zu den großen Events, auf denen der Foto-Torbogen auf jeden Fall zum Einsatz kommen dürfte, zählt der „Mendener Frühling“ am ersten April-Wochenende. Zu dem jährlich stadtfindenden Volksfest in der Innenstadt verwandelt sich ein Teil der Stadt wieder in einen beeindruckenden Mittelaltermarkt, und zwar Samstag, 6. April, sowie auch am folgenden Sonntag von 10 bis 18 Uhr.

Am 6. und 7. April warten Ritterspiele und Jonglage-Schule

Zu finden sind an diesem Wochenende viele Stände mit altertümlichem Handwerk und Handel, mit Speis und Trank. Musik, Gaukelei und aktionsreiche Ritterspiele dürfen dabei natürlich nicht fehlen. In der „kleinen Gauklerschule“ lehrt die Partnerin von Jeremias dem Gaukler auf dem Alten Rathausplatz sogar die Kunst des Jonglierens. An diesem Wochenende kann man also wirklich für ein paar Stunden in die „gute alte Zeit“ zurückreisen. Ergänzt wird der Mittelaltermarkt durch weitere Verkaufs- und Infostände sowie gastronomische Anbieter. Partner der Stadt ist dabei der Düsseldorfer Veranstalter „History & Event“.

Am verkaufsoffenen Sonntag wollen zusätzlich auch zahlreiche Händler in Menden wieder ihre Ladentüren von 13 bis 18 Uhr öffnen.