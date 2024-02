Menden. Umbesetzung für „Abends bei Jutta“: Michael Hedergott übernimmt die Hauptrolle. Proben gehen in die finale Phase

Michael Hedergott hat nichts von seinen Qualitäten verloren. Stark in Mimik und Gestik gibt er in den Proben für „Abends bei Jutta“ den Robert Krumtünger. Er übernimmt im neuen Stück des Halinger Dorftheaters, das am 8. März Premiere auf der Wilhelmshöhe feiert, die Hauptrolle. Dabei war der 50-Jährige zunächst gar nicht vorgesehen. Nun aber kommt es zum Comeback.