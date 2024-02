Menden/Fröndenberg. Als ihr Wagen schon im Graben liegt, will ein Verdächtiger zu Fuß weiterflüchten: Polizei meldet Festnahmen nach schwerem Einbruch.

Nach einer wilden Verfolgungsjagd über die Bundesstraße 7 von Menden in Richtung Wickede hat die Polizei am Montag ein Einbrecher-Duo festgenommen. Der Wagen der mutmaßlichen Kriminellen landete zuvor in Menden-Brockhausen auf der Seite im Graben.

Nächtlicher Einbruch in Hamm: Im Audi der Opfer geflohen

Die Fahndung begann nach einem Wohnungseinbruch mit anschließendem Diebstahl eines hochwertigen SUV am Montag in Hamm/Braam-Ostwennemar. Dort sollen die beiden Männer in der Nacht auf Montag gegen 3 Uhr in ein Einfamilienhaus im Hammer Osten eingebrochen sein. Im Haus nahmen die Einbrecher neben einer Geldbörse und einer Uhr die Fahrzeugschlüssel eines Audi Q8 mit. Anschließend flüchteten sie mit dem SUV des Hausbewohners von der Hofeinfahrt.

Polizeistreife entdeckt gesuchten Audi in Menden: Verfolgung

Im Rahmen der Fahndung fiel einer Streifenwagenbesatzung der Polizei des Märkischen Kreises das Fahrzeug am Montagvormittag gegen 10 Uhr auf der Fröndenberger Straße in Menden auf. Als die Polizisten den Wagen anhalten wollten, flüchtete der Fahrer mit erheblicher Geschwindigkeit vor der Kontrolle. Bei der anschließenden Verfolgung über die B7 in Richtung Wickede überholte er laut Polizei „in grob rücksichtsloser Weise“ mehrere Verkehrsteilnehmer. In einer S-Kurve in Höhe Menden-Brockhausen kam der Audi nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte dabei eine Leitplanke und kam im weiteren Verlauf in einem Straßengraben auf der Seite zum Liegen. Der Fahrer versuchte noch zu Fuß zu flüchten, konnte aber von den Einsatzkräften des Märkischen Kreises gestoppt und samt dem Beifahrer festgenommen werden.

Nach Unfall: Beide Autoinsassen aus Fröndenberg verhaftet

Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 38-jährigen polizeibekannten Mann mit Wohnsitz in Fröndenberg. Er ist bereits in der Vergangenheit erheblich wegen Eigentumsdelikten aufgefallen. Zudem besaß er keine Fahrerlaubnis und stand unter Drogeneinfluss. Bei dem ebenfalls polizeibekannten Beifahrer und Mittäter handelt es sich um einen 48-jährigen Mann, der ebenfalls in Fröndenberg wohnt.

Wohnungen der mutmaßlichen Täter inzwischen durchsucht

Der stark beschädigte Audi musste aus dem Graben geborgen werden. Die Höhe des Sachschadens liegt im fünfstelligen Bereich. Beamte der Kriminalpolizei Unna durchsuchten am Dienstag die Wohnungen der beiden Männer und stellten Beweismaterial sicher. Die weiteren Ermittlungen der Hammer Polizei dauern an.

Dortmunder Staatsanwalt entscheidet jetzt über U-Haft

Die Tatverdächtigen kamen ins Polizeigewahrsam der Polizei Hamm. Hier sollen sie am Dienstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund einem Haftrichter vorgeführt werden.