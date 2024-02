Lendringsen. Sicher auftreten und Gefahren erkennen: Melanie Longo und Steffen Gerhold aus Menden haben Protective Defence gegründet.

Im Dunkeln alleine nach Hause laufen oder lieber nicht? Und wenn doch: Rufe ich vielleicht dabei besser das Heimwegtelefon an? Auf Provokationen beim Schützenfest eingehen und auf sein Recht bestehen oder sich einfach aus der Situation entfernen? Und was tun, wenn auf der Straße eine Gruppe auf mich zusteuert, die bereits auf den ersten Blick aggressiv und unausgeglichen wirkt? All das sind Fragen, auf die Melanie Longo (35) und Steffen Gerhold (35) aus Menden Antworten haben. Das Paar hat jüngst die Firma Protective Defence gegründet und bietet seit Januar Krav Maga an. Ihr Fokus: Selbstverteidigung unter realistischen Bedingungen.