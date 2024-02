Lendringsen/Arnsberg. 61-Jährige für Reihe von Bränden im Sommer 2023 verurteilt. Doch das Motiv der Lendringserin bleibt bis zuletzt unklar.

Gut drei Monate lang sorgten Brände in Lendringsen für helle Aufregung im Mendener Süden – allen voran bei der Feuerwehr. Am Dienstag ist am Landgericht Arnsberg das Urteil gegen eine 61-Jährige gefallen, die für einen Großteil der Brandstiftungen verantwortlich ist. Doch selbst nach dem Urteil bleiben mehr Fragen als Antworten.