Menden. Was finden junge Eltern gut an ihrer Kita oder Tagespflege, wo gibt es noch Bedarfe? Ein Online-Fragebogen soll das jetzt zeigen.

Wie zufrieden sind Mendener Kita-Eltern mit den Einrichtungen und den Menschen, denen sie Tag für Tag ihre kleinen Kinder anvertrauen? Das will die Stadt Menden in einer Online-Umfrage vom 4. bis 24. März von allen jungen Eltern wissen, deren Kinder aktuell in Kita und Tagespflege betreut werden. Damit sind folglich Tausende Mendenerinnen und Mendener angesprochen.