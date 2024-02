Menden. Die Erkundung des Universums ist auch von Menden aus möglich. Die Sternfreunde wollen die unendlichen Weiten präsentieren.

Lust etwas zu unternehmen, aber keine Ahnung was? Was ist in Menden, Balve, Fröndenberg, Iserlohn und Umgebung los? Wir haben kuratierte Freizeittipps für das Wochenende zusammengestellt.

Mein Tipp für Euch

Das Universum versprüht einen unfassbaren Reiz: schwarze Löcher, explodierende Sterne - und nebenbei einen Blick auf die Internationale Raumstation (ISS) werfen. Diesen Reiz möchten die Sternfreunde Menden Besuchern in diesem Jahr verstärkt vermitteln. Dafür bieten die Sternfreunde 2024 eine Vortragsreihe zu interessanten astronomischen Themen an. Den ersten Aufschlag haben die Expertinnen und Experten bereits am 19. Januar gemacht. Nun folgt die nächste Tour durchs All: am kommenden Freitag, 23. Februar, von 19 bis 20 Uhr. Mit der Bilderreise durch das Sonnensystem bis hin zu fernen Galaxien vermitteln die Sternfreunde einen Hauch von Unendlichkeit. Besucher können Sterne durch die Teleskope an der Sternwarte am Hülschenbrauck (Alter Schulweg 23) beobachten und fotografieren, so Mitglieder der Sternwarte. „Sollte der Himmel klar sein, können wir im Anschluss live am Teleskop einen Blick in den Himmel werfen, zu sehen sind bei klarem Himmel, der Mond, Jupiter, die Plejaden und Objekte im Sternbild Orion“, versprechen die Organisatoren. Es wird warme Kleidung empfohlen, die Sternwarte ist nicht geheizt. Da der Platz begrenzt ist, bitte telefonisch anmelden unter 0152/56147168. Der Vortrag ist kostenfrei.

Für die Kleinen

Er ist der heimliche Held vieler Kindergeschichten: der wilde Räuber Hotzenplotz. Und mit seinem Beruf nimmt der es sehr genau. Er steht immer pünktlich auf und legt sich dann auf die Lauer. Er ist ein durch und durch vorbildlicher Räuber - und am kommenden Wochenende sogar auf der Wilhelmshöhe zu Gast. Das Niederrhein Theater bringt das Stück Sonntag, 25. Februar, 16 Uhr, auf die Bühne. Darum geht’s: Als der Räuber Hotzenplotz eines Tages die Kaffeemühle von Kasperls Großmutter stiehlt, bekommt er es mit deren Enkel und seinem besten Freund Seppel zu tun. Die beiden wollen dem Wachtmeister Dimpflmoser helfen, den Räuber zu stellen. Denn: Großmutter muss unbedingt ihre Kaffeemühle zurückbekommen. Kasperl und Seppel folgen der Spur von Hotzenplotz. Doch sie haben den gerissenen Räuber unterschätzt. Er hat sie längst entdeckt und stellt ihnen eine Falle. Von nun an soll Seppel für ihn schuften. Und Kasperl verkauft er an den bösen Zauberer Petrosilius Zwackelmann. Der ist zwar ein großartiger Zauberer, aber eines kann er nicht: Kartoffeln die Schale wegzaubern. Deshalb muss Kasperl als sein Dienstbote Kartoffeln für ihn schälen. Um dem Alptraum zu entkommen, stellt sich Kasperl so dumm wie möglich an, um Petrosilius dazu zu bringen, ihn schnell wieder hinauszuwerfen.

Karten kosten 5 Euro für Kinder und 5,50 Euro für Erwachsene. Karten sind erhältlich im Kulturbüro bei Markus Koschinski, Hauptstr. 48 (Altes Rathaus), 58706 Menden, Tel.: 0 23 73 / 903 – 8756, m.koschinski@menden.de sowie unter www.proticket.de/menden

Mal was anderes

Das Soester Winterstrahlen geht in die dritte Runde: Vom 16. bis 25. Februar 2024 präsentiert sich die alte Hansestadt Soest mit der Veranstaltung „Winterstrahlen“ erneut von einer ganz besonders sehenswerten Seite. Acht verschiedene Orte werden in diesem Jahr lichttechnisch in besonderer Weise in Szene gesetzt. Dabei wird vielfach auch sehr experimentell mit Licht und Umgebung gespielt. An jedem Abend der Veranstaltung findet zudem um 21:45 Uhr eine Abschluss-Lichtershow mit musikalischer Untermalung auf dem Petrikirchhof Nord statt. Die Illuminationen beginnen jeweils mit Einbruch der Dunkelheit gegen 17 Uhr und dauern bis 22 Uhr. Alle illuminierten Plätze sind kostenlos begehbar. Weitere Infos unter: www.so-ist-soest.de/de/veranstaltungen.

Das Sport-Highlight

Die Landesliga-Kicker des BSV Menden stehen vor ihrem nächsten Heimspiel. Am kommenden Sonntag, 25. Februar, kommt mit dem SC Drolshagen der Tabellenvorletzte ins Huckenohl. Für Menden und die beste Offensive der Landesliga geht es dabei um wichtige Punkte im Meisterschaftskampf. Auf den Tabellenführer SC Hohenlimburg haben die Hönnestädter lediglich zwei Punkte Rückstand.

