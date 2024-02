Menden. Die Tiny-Haus-Siedlung an der Sauerlandstraße ist ins Stocken geraten. Als Grund nennt das Mendener Rathaus den Personalmangel.

Es ist fast genau ein Jahr her, da folgten die Politikerinnen und Politiker im Mendener Stadtrat einem FDP-Antrag: Neun „Tiny-Häuser“, also Mini-Heime von etwa 50 Quadratmetern Wohnfläche, sollten baldmöglichst an der Sauerlandstraße entstehen. Doch sehr weit ist das Projekt seither nicht gediehen. Jetzt haben die Liberalen zur Beschleunigung einen weiteren Antrag nachgeschoben. Das Ziel lautet weiterhin, Menschen in Menden ein kleines, aber feines Heim zu ermöglichen und einer neuen Wohnform eine Chance zu geben.