Menden. Ein 35-jähriger Mendener fiel am Mittwochnachmittag der Polizei auf. Sein E-Scooter war nicht versichert. Das war aber längst nicht alles.

Polizeibeamte kontrollierten am Mittwochnachmittag (21. Februar) auf der Straße Hönnenwerth in Menden einen E-Scooter-Fahrer. Am Kleinstfahrzeug des 35-jährigen Mendeners hing kein Versicherungskennzeichen.

Es stellte sich heraus, dass gegen den Mendener ein Haftbefehl vorlag. Er stand zudem unter Einfluss von Betäubungsmitteln und hatte ebenfalls Drogen dabei.

Der 35-Jährige bekam Anzeigen wegen einer Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz, Fahrens unter Drogeneinfluss und ohne Pflichtversicherung. Die Polizeibeamten lieferten ihn in eine Justizvollzugsanstalt ein.