Menden. Dr. Manfred Lütz und Andrea Petković sind nur zwei der neuen Namen auf der Liste des Autorenfrühlings der Buchhandlung Daub in Menden.

Der Autorenfrühling, zu dem Andreas Wallentin mit seiner Buchhandlung Daub bereits seit Jahren zu Jahresbeginn einlädt, geht in eine neue Runde. Inzwischen stehen weitere, neue Gäste fest, die im März und Mai nach Menden kommen werden.

Jürgen Schmieder

„Arschtritt ins Glück“ ist das Buch von Jürgen Schmieder betitelt, in dem er Schritt für Schritt zeigt, wie ein Einstieg in ein anderes, glücklicheres und gesünderes Leben gelingen kann. Dabei greift er auf eigene Erfahrungen zurück: „Ein radikal ehrlicher Bericht von Erfolgen und Rückschlägen auf dem Weg zu echter Gesundheit.“ Die Veranstaltung findet am Dienstag, 5. März, in der Buchhandlung Daub statt. Beginn ist um 19 Uhr. Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 14 Euro, an der Abendkasse 16 Euro.

Die nächsten Veranstaltungen Sir Christopher Clark kommt am Montag, 26. Februar, nach Menden. Clark befasst sich in seinem Buch „Frühling der Revolution“ mit dem Frühling des Jahres 1848 und erweckt diese außergewöhnliche Epoche zum Leben. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr auf der Wilhelmshöhe. Tickets kosten im Vorverkauf 19 Euro, an der Abendkasse 21 Euro. Tags darauf ist der Nordsee-Krimiautor Klaus-Peter Wolf zu Gast und bringt seinen neuen Roman „Ostfriesenhass“ mit. „Ostfriesenhass“ ist der 18. Fall für Ann Kathrin Klaasen, die einen Serientäter jagt, der meint, die Menschheit retten zu müssen. Klaus-Peter Wolf ist am Dienstag, 27. Februar, ab 19 Uhr auf der Wilhelmshöhe zu erleben. Tickets kosten im Vorverkauf 18 Euro, an der Abendkasse 20 Euro.

Cornelia Ertmer

Um „Glücksorte am Hellweg“ und „Glücksorte im Sauerland“ dreht es sich am Donnerstag, 7. März, wenn Cornelia Ertmer ihre beiden Bücher vorstellt. Für sie steht fest: „Im Land der tausend Berge gibt es mindestens so viele Glücksorte wie Gipfel.“ Ertmer ist überzeugt: Im Sauerland findet jeder sein ganz persönliches Glück. Eintrittskarten für die Veranstaltung, die um 19 Uhr beginnt, kosten 12 Euro im Vorverkauf und 14 Euro an der Abendkasse.

Frühjahrsbuchvorstellung

Wie in jedem Frühjahr stellen die Buchhändlerinnen der Buchhandlung Daub ihre persönlichen Lieblingsbücher der Frühjahrsneuerscheinungen vor. Für Wein und Kleinigkeiten zum Essen ist am Dienstag, 19. März, ab 18.30 Uhr gesorgt. Tickets kosten 5 Euro im Vorverkauf, es gibt keine Abendkasse.

Manfred Lütz, Psychiater, Psychotherapeut und Theologe, ist im Mai in Menden zu Gast © WP

Prof. Manfred Lütz

Die Frage nach dem Sinn des Lebens hat den Bestseller-Autor Manfred Lütz sein ganzes Leben lang umgetrieben. Und in Rom, davon ist der Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Theologe und Philosoph überzeugt, kann man den Sinn des Lebens sehen. Und genau davon handelt sein neues Buch „Der Sinn des Lebens“, mit dem er am Montag, 6. Mai, nach Menden kommen wird. Manfred Lütz kennt und liebt diese Stadt seit 50 Jahren, zwei Jahre hat er selbst dort gelebt. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr auf der Wilhelmshöhe. Eintrittskarten sind für 19 Euro im Vorverkauf und für 21 Euro an der Abendkasse zu haben.

Auch interessant

Menden erlebt Topautoren bei Lesungen von Andreas Wallentin Von Peter Benedickt

Andrea Petković

Andrea Petković ist einem breiten Publikum nicht nur als Weltklasse-Tennisspielerin bekannt, mit ihrem Debüt „Zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht“ hat sie sich auch als neue Stimme in der Literaturszene etabliert. In ihrem aktuellen Buch „Zeit, sich aus dem Staub zu machen“ verarbeitet sie den großen Bruch in ihrem Leben: den Ausstieg aus dem Profisport. Ein Lebensereignis, das sich „mal anfühlt wie der harte Ausstieg aus einer Sucht, mal wie ein schmerzlicher Abschied von dem Alltag, wie man ihn nicht anders kannte, mal wie der lustvolle Beginn eines neuen Lebens jenseits der Zwänge des Profisports.“ Andrea Petković liest am 20. Mai im Theater Am Ziegelbrand. Tickets sind im Vorverkauf für 19 Euro erhältlich, an der Abendkasse für 21 Euro.

Ronald Reng

Selten gibt es Augenblicke in der Geschichte, die wie ein Brennglas wirken. Das einzige Fußballspiel zwischen der DDR und der BRD am 22. Juni 1974 ist ein solcher herausragender, brisanter und zugleich universaler Moment. Davon erzählt Ronald Reng in seinem Buch „1974 - Eine deutsche Begegnung“, das er am Mittwoch, 29. Mai, mit ins Theater Am Ziegelbrand bringt. Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 16 Euro, an der Abendkasse 18 Euro. Rengs Bücher wurden vielfach prämiert, unter anderem erhielt er den renommierten Preis „NDR Kultur Sachbuch des Jahres“ sowie dreimal den Preis „Fußballbuch des Jahres“ .