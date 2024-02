Menden. Stadtwerke stellen Eckpunkte zum Gebäudeenergiegesetz vor: Die Umsetzung bis 2045 wird für Kommunen eine Herausforderung.

Spätestens nach 2045 soll deutschlandweit klimaneutral geheizt werden. Doch einfach einen Schalter umlegen und statt Gas Wasserstoff durch die Leitungen pusten, das geht nicht ohne weiteres. Im Umweltausschuss stellen die Stadtwerke Eckpunkte des neuen Gebäudeenergiegesetzes vor - und zeigen, welche Herausforderungen nicht nur Menden in den kommenden Jahren meistern muss.

Übergangsfrist bis 2045

Das Ziel der Bundesregierung ist mittlerweile klar: Klimaneutralität beim Heizen ab spätestens 2045. Dafür müssen Städte und Gemeinden landauf, landab in den kommenden Jahren die Voraussetzungen schaffen. Allen voran mit der sogenannten kommunalen Wärmeleitplanung. „Es ist momentan viel Bewegung auf dem Markt, was Heizungserneuerungen angeht“, erklärt Alexej Dietrich, Teamleiter Energiedienstleistungen bei den Stadtwerken. Die Krux beim Gebäudeenergiegesetz (GEG): Der Gesetzgeber unterscheidet nicht wesentlich zwischen der Industrie und privatem Eigentum. Auf beiden Seiten werden in den kommenden Jahren Modernisierungen nötig sein. Ein Blick auf den deutschen Energiemix mache das laut Dietrich auch deutlich: Gut 80 Prozent der Energie zum Heizen in Deutschland stammt aus fossilen Brennstoffen, vornehmlich Gas und Heizöl.

Dabei ist das GEG nicht gänzlich neu. Bereits seit 2020 gibt‘s gesetzliche Regelungen, um die Umrüstung auf Wärmequellen, die mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Seit Januar 2024 greifen zudem Ziele, die die Klimaneutralität beim Heizen künftig sicherstellen sollen. Das bedeutet allerdings nicht, dass Häuslebauer und Eigentümer nun sofort zum Installateur rennen und eine neue Heizung einbauen lassen müssen. Bis 2044 können die bestehenden Geräte noch betrieben und repariert werden. „Danach muss aber der Hebel umgelegt werden“, sagt Alexej Dietrich. Anders sieht‘s in Neubaugebieten aus. Wer ab sofort einen Bauantrag stellt, der muss eine nachhaltige Heizungslösung einplanen. Der Vorteil: Aktuell gibt‘s noch reichlich Förderprogramme, im Idealfall bis zu 70 Prozent der Kosten. Dass sich das so oder so lohnen könnte, daraus macht der Stadtwerke-Experte keinen Hehl. „Die Co 2 -Preise werden steigen.“ Bedeutet: Tanken und Heizen wird mittelfristig deutlich teurer.

Maßnahmen regelmäßig auf dem Prüfstand

Die Kernaufgabe von Stadtwerken und Stadt selbst wird in den kommenden Jahren daher die sogenannte kommunale Wärmeleitplanung sein. Gegliedert wird dieses Konzept in fünf Punkte: eine Bestandsanalyse, eine Potenzialanalyse, Zielszenarien, Einteilung in Wärmeversorgungsgebiete und schließlich die Umsetzung. „Es wird keinen Bürgermeister geben, der damit in den nächsten Jahren nichts zu tun haben wird“, betont Alexej Dietrich. Aufwändigster Posten werde demnach die Bestandsanalyse. „Der Zeitaufwand dafür ist nicht zu unterschätzen.“ Das zeigten vor allem die Erfahrungen in Baden-Württemberg, wo eine solche Wärmeplanung bereits für viele Kommunen vorliegen. Doch mit einem einmaligen Konzept ist es langfristig nicht getan. „Das Ganze muss alle fünf Jahre auf den Prüfstand“, sagt Dietrich.

Einen Schritt hat man in Menden zumindest politisch schon in diese Richtung gemacht mit der Leitlinie für klimegerechte Stadtplanung. „Müssen wir die anpassen?“, will Klaus Luig (FDP) angesichts der GEG-Änderungen wissen. „Die Tendenz geht in diese Richtung. Aber das war ohnehin klar, dass diese Leitlinie wird leben müssen. Es kann sein, dass das jetzt der erste Punkt ist“, erklärt der kommissarische Bauamtsleiter Jörg Müller. Doch von Formalien mal abgesehen, stellen sich im Umweltausschuss auch ganz praktische Fragen. Dabei geht‘s vor allem um die sukzessive technische Umsetzung ab 2030. „Das bedeutet nicht, dass parallele Strukturen entstehen“, erklärt Matthias Becker, Teamleiter Erneuerbare Energien bei den Stadtwerken. Denn: Obwohl der Anteil von Wasserstoff oder Biogas deutlich steigen soll, sollen dafür keine neuen Leitungen gebaut werden. Wie eine solche Umstellung - von Erdgas auf Wasserstoff oder Biogas - im Mendener Netz ablaufen soll, ist jedoch noch völlig unklar. Möglich scheint ein Vorgehen wie beim Ökostrom, der nicht zwangsläufig in Menden gewonnen aber hier ausgeliefert wird.