Menden. Ob Hexenteich und Waldemei, Altes Rathaus oder Vincenzkirche: Bald sollen Bilder und Videos zu Menden frei abrufbar im Netz stehen.

Das wird spannend: Menden erhält bald eine Online-Galerie, auf der in Bildern, Videos und Dokumenten die schönsten Seiten der Stadt frei abrufbar für alle herunterzuladen sein sollen. Damit soll ein möglichst großer Werbeeffekt für die Hönnestadt erzielt werden, denn bekanntlich sagen Bilder oft mehr als tausend Worte. An der neuen gemeinsamen Mediadatenbank wird sich neben den Stadt-Töchtern Mendigital, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung auch die Stadtverwaltung Menden selbst beteiligen. Das hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen.

Nur die Stadtwerke Menden sagten ihre Beteiligung im Vorfeld ab

In der Menden-Onlinedatenbank sollen Dokumente, Fotos und Videos mit Bezug zur Stadt auf der Arbeitsebene und auf kommunaler Ebene „institutsübergreifend zusammengeführt“ werden, heißt es in der jetzt genehmigten Beschlussvorlage. Im Klartext: Das Material soll von mehreren Seiten zugeliefert werden, aber an einer zentralen Stelle abrufbar sein. Allerdings hatten die Stadtwerke Menden ihre Teilnahme im Vorfeld abgesagt. Die Gründe für dieses Nein werden nicht genannt.

Medien sollen für die Nutzer leicht auffindbar sein

Konkret soll die Onlinedatenbank vorhandene und zukünftig produzierte Medien wie Menden-Bilder und Videos geordnet, indiziert und damit leicht auffindbar in einer gemeinsamen Datenbank auf städtischer Ebene zusammenführen. Zum einen solle so „die intensive Zusammenarbeit in Bezug auf die Markenkommunikation weiter gestärkt“, zum anderen ein wirtschaftlicher Nutzen bezogen auf die Medienverwaltung für beide Seiten erzielt werden.

Nur qualitativ hochwertiges Material soll freigegeben werden

Neben internen Arbeitsoberflächen für die städtischen Akteure soll eine Galerie- und Download-Oberfläche auch der Öffentlichkeit den Zugang zu qualitativ hochwertigen Medien fürs Mendener Standortmarketing bieten. Die Fotos, Videos und Dokumente sollen unter Beachtung der hinterlegten Lizenzbedingungen frei verwendet werden dürfen.

Sarkastisch wie immer: So sieht WP-Zeichner Tommes die neue Mendener Bilddatenbank. © Thomas Jahn | Tommes

Logik hinter dem Projekt: Schöne Bilder machen gutes Image

„Die Außendarstellung Mendens soll damit durch die verschiedensten Akteure der Stadt langfristig mit professionellen Medien angereichert und dadurch zielorientierter vermarktet werden“, erklärt die Stadtverwaltung dazu. Das Ganze soll ausgerichtet sein auf Mendens Stärken, die in der Marken-Analyse auch in der Bürgerschaft erfragt wurden. Die Logik hinter dem Projekt lautet somit: Schöne Bilder machen ein gutes Image.

Neue Medien-Partnerschaft gilt zunächst für ein Jahr

Die Nutzungsvereinbarung der künftigen Partner zur Menden-Onlinedatenbank soll zunächst für ein Jahr abgeschlossen werden. Die Vereinbarung verlängert sich aber jeweils automatisch um zwölf Monate, wenn nicht mit einer Frist von vier Monaten vor Ablauf der Laufzeit gekündigt wird. Vor der automatischen Verlängerung sollte rechtzeitig untersucht werden, ob die angepeilten Ziele erreicht wurden.

Der Digitalausschuss hatte zuvor bereits beschlossen, die Stadtverwaltung zu beauftragen, die Kosten für die Bilddatenbank in die Veränderungsliste neuen Doppelhaushalt 2024/25 aufzunehmen.