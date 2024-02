Menden/Märkischer Kreis. Wie passt sich der MK an Folgen des Klimawandels an? Erstes Konzept und eine Starkregen-Modellierung sind fertig. Wie das Bürgern helfen kann.

Ein Bereich des Klimafolgenanpassungskonzeptes (KFAK) ist fertig. Das Konzept sowie eine Starkregen-Modellierung sind wichtige Bausteine für die Eigenvorsorge der Menschen im Märkischen Kreis und ab sofort auf der Not-Homepage des Kreises abrufbar (www.maerkischer-kreis.org/starkregen/). Landrat Marco Voge und die Klimaschutzbeauftragte Petra Schaller drückten den Startknopf. Wie Bürgerinnen und Bürger das neue Angebot nun nutzen können.

Besteht bei Starkregen Gefahr für das eigene Grundstück oder Eigenheim?

2021 hat der Märkische Kreis die Erstellung eines Klimafolgenanpassungskonzeptes „Wasser“ in Auftrag gegeben. Es beinhaltet die Ermittlung von sensiblen Schwerpunkten bei der Wasserversorgung sowie kommunenscharfe Maßnahmenkataloge. Zwei Bausteine stehen dabei im Fokus: zu wenig Wasser (durch Trockenheit oder Dürre) sowie zu viel Wasser (zum Beispiel durch Starkregen). Das Konzept sowie eine Starkregen-Modellierung können die Bürgerinnen und Bürger ab sofort auf der Not-Homepage des Märkischen Kreises einsehen -> www.maerkischer-kreis.org/starkregen/. Und somit wichtige Schlüsse ziehen, ob bei Starkregen eine Gefahr für das eigene Grundstück oder Eigenheim besteht, um rechtzeitig Vorsorge zu betreiben.

Insbesondere der Fokus auf das Wasser und die Vorsorgemaßnahmen gegen Starkregen werden einen echten Mehrwert bringen. Marco Voge - Landrat des Märkischen Kreises, über das Klimafolgenanpassungskonzept

Landrat Marco Voge hatte das 300 Seiten starke Werk mit dem Schwerpunkt „Wasser“ kürzlich Bürgermeisterin Birgit Tupat (Nachrodt-Wiblingwerde) sowie den Bürgermeistern der Städte und Gemeinden des MK überreicht. In einer Konferenz nutzte er die Gelegenheit, um das nun fertige Klimafolgenanpassungskonzept (kurz: KFAK) vorzustellen. Es verspricht umfassende Informationen sowie praktisch umsetzbare Maßnahmen im Bereich der Starkregenvorsorge. Voge lobte dabei den intensiven Prozess, der die Ausarbeitung des Konzepts möglich gemacht hat: „Das ist ein wichtiger Schritt für unsere Region, um sich aktiv auf die Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft vorzubereiten. Insbesondere der Fokus auf das Wasser und die Vorsorgemaßnahmen gegen Starkregen werden einen echten Mehrwert bringen. Vielen Dank an alle, die daran mitgewirkt und sich beteiligt haben. Gemeinsam mit unterschiedlichsten Akteuren ist hier ein nachhaltiges und umsetzbares Konzept entstanden.“

Zwei Büros mit Erstellung des Konzept beauftragt

Im Jahr 2021 wurden zwei Büros aus Aachen und Darmstadt mit der Erstellung des Konzepts beauftragt. Zahlreiche Akteure waren seitdem in unterschiedlichen Formaten in den Prozess eingebunden. Wichtige Bausteine waren unter anderem Workshops, Interviews, eine Plattform zur Bürgerbeteiligung und eine Online-Fragebogenaktion. Alle Kommunen, Wasserversorger, Verbände wie Wald und Holz, aber auch soziale Bereiche wie ambulante Pflegedienste brachten ihre Erfahrungen und Ideen in das Konzept mit ein.

„Ganz wichtig ist die Eigenvorsorge der Bürgerinnen und Bürger. Mit Hilfe der Modellierung können kritische Punkte leicht identifiziert werden. Petra Schaller - Klimaschutzbeauftragte des Märkischen Kreises

Dr. Johannes Osing (Fachdienstleiter Umwelt) und Petra Schaller (Klimaschutzbeauftragte des Märkischen Kreises) stellten das detaillierte Konzept im Januar den Städten und Gemeinden vor. Sie zeigten dabei auch die Starkregen-Modellierung, die Auskunft über den Wasserstand, die Fließgeschwindigkeit und die Menge an Starkregen aufzeigt. „Insgesamt sind 88 Maßnahmen zwischen den Kommunen und der Kreisverwaltung erarbeitet worden, die eine Anpassung an die Folgen des Klimawandels ermöglichen und die nun umgesetzt werden können“, berichtet Dr. Osing. Und Petra Schaller ergänzt: „Ganz wichtig ist die Eigenvorsorge der Bürgerinnen und Bürger. Mit Hilfe der Modellierung können kritische Punkte leicht identifiziert werden.“

Daten und Informationen sind veröffentlicht und online abrufbar

Die Veröffentlichung sämtlicher Daten und Informationen ist nun erfolgt und auch über mobile Geräte leicht abrufbar: www.maerkischer-kreis.org/starkregen/. Weitere Details erfahren Interessierte bei der Klimaschutzbeauftragten Petra Schaller, Telefon 02351 966 6361 oder E-Mail an p.schaller@maerkischer-kreis.de . Für technische Rückfragen steht Nils Hannemann (Telefon 02351 966 6789, Mail: n.hannemann@maerkischer-kreis.de ) zur Verfügung.

Zusätzlich zu den Starkregenmodellierungen sind für die Bürgerinnen und Bürger ebenfalls wieder alle weiteren Kartenanwendungen über das Geodatenportal des Märkischen Kreises unter https://gdi2.maerkischer-kreis.de/ erreichbar.