Halingen. Die Halinger Dorfstraße muss komplett gesperrt werden. Schwierige Suche nach Brandort

Zahlreiche Feuerwehrleute eilen am Samstagnachmittag nach Halingen. Gemeldet wird ein Brand im Keller eines Einfamilienhauses an der Halinger Dorfstraße. Neben dem Löschzug Wache rücken auch die Löschgruppen Halingen und Bösperde aus. Schnell steht fest: Die Halinger Dorfstraße muss für die Dauer des Einsatzes etwa in Höhe der Einmündung Neue Straße komplett gesperrt werden.

Der Rauch wird zum Problem: Eine Person muss ins Krankenhaus, zwei weitere werden vom Notarzt untersucht. © Feuerwehr Menden | Stefan Deitel

Für die Retter gestaltet sich die Situation kompliziert. „Die Suche nach dem genauen Brandort gestaltete sich schwierig“, berichtet Feuerwehr-Pressesprecher Deitel vom Unglücksort. Die Einsatzkräfte bekommen das Feuer in den Griff, doch es ist viel Rauch entstanden. Eine Person muss mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. Zwei weitere werden vom Notarzt untersucht, können aber am Unglücksort bleiben, gelten als leicht verletzt.

Die Mendener Feuerwehr ist mit dem Löschzug Wache sowie den Löschgruppen Halingen und Bösperde im Einsatz. © Feuerwehr Menden | Stefan Deitel

Wir berichten an dieser Stelle weiter!