Menden. Bei einem Unfall mit Domino-Effekt ist ein Fußgänger (54) in Menden schwer verletzt worden. Zunächst kam ein Auto nach links von der Straße ab.

Bei einem Unfall auf der Straße Galbreite in Menden wurde am Freitagvormittag ein Fußgänger schwer verletzt. Er wurde von einem geparkten Pkw erfasst, gegen den zuvor ein anderes Auto geprallt war. Das berichtet die Polizei am Sonntag.

Gegen 10 Uhr am Freitag fuhr eine 62-jährige Mendenerin mit ihrem Pkw auf der Galbreite bergab in Richtung Bräukerweg. Aus unbekannten Gründen, heißt es im Bericht der Polizei, kam sie nach links von der Straße ab und kollidierte mit einem dort geparkten Pkw. Neben diesem Auto befand sich in diesem Moment ein 54-jähriger Fußgänger aus Menden. Durch den Aufprall wurde der geparkte Pkw seitlich versetzt und erfasste den Fußgänger. Der Mann wurde schwer verletzt.

Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von geschätzt 28.000 Euro.