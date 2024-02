Menden. Ein 19-jähriger Mendener will an der Bittfahrt in Menden einem Notarztwagen mit Blaulicht Platz machen. Dann hört er plötzlich einen Knall.

Als ein 19-jähriger Mendener einem Notarztwagen Platz machen will, hört er plötzlich einen Knall. Sein Auto wurde von einem anderen Fahrzeug, vermutlich ein dunkler SUV, gestreift. Dessen Fahrer flüchtet. Das berichtet die Polizei am Wochenende.

Der junge Mendener fuhr Freitag gegen 14 Uhr mit seinem Auto auf der Straße Bittfahrt in Richtung Ostwall und wollte nach rechts auf den Ostwall abbiegen. Wie es im Bericht der Polizei heißt, wollte der 19-Jährige einem, von hinten kommenden Notarztwagen mit eingeschaltetem Blaulicht und Sirene, Platz machen und fuhr deshalb möglichst weit nach rechts. Plötzlich vernahm er dann den Knall.

Dunkler SUV fährt Richtung Schwitter Weg davon

Ein auf dem Ostwall von links kommender Wagen hatte den Pkw des 19-Jährigen im Frontbereich gestreift, dessen Fahrer fuhr anschließend in Richtung Schwitter Weg davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es soll sich hierbei um einen dunklen SUV gehandelt haben.

Der entstandene Schaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 400 Euro.