Menden/Balve. Die „Sterne des Sports“ sind wieder da: Vereine, die besondere Ideen und Projekte vorweisen, können sich bis 30. Juni bewerben.

Die „Sterne des Sports“ sind wieder da! Mit dieser Auszeichnung, für die sich Vereine noch bis 30. Juni bewerben können, wollen die Märkische Bank, der Kreissportbund Märkischer Kreis, der Kreissportbund Ennepe-Ruhr und der Stadtsportbund Hagen einmal mehr „Danke!“ sagen – an viele Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren und für die Gesellschaft unbezahlbar sind. Aufgerufen zur Teilnahme sind alle Sportvereine in Menden, Hemer, Iserlohn, Hagen, Breckerfeld, Herdecke, Ennepetal und Nachrodt-Wiblingwerde.

Anerkennung für Projekte: „Sterne des Sports“ zum 21. Mal

Die „Sterne des Sports“ sind ein Gemeinschaftsprojekt der Volksbanken/Raiffeisenbanken gemeinsam mit dem Deutschen Olympischen Sportbund e. V. (DOSB). In diesem Jahr finden sie zum 21. Mal statt. Das Ziel ist es, den Sportvereinen und ihrer Ehrenamtsarbeit die Anerkennung zukommen zu lassen, die sie verdienen. In vielen Sportvereinen werden Projekte entwickelt und gelebt, die einen „Stern des Sports“ absolut verdient haben.

Wichtigste Voraussetzung ist eine gute Idee

Um am Wettbewerb teilnehmen zu können, muss der Sportverein Mitglied des DOSB sein, sonst gibt es keine Voraussetzungen – außer einer guten Idee! Die Vereine können sich bis zum 30. Juni 2024 bewerben. Nach der bundesweiten Ausschreibungsphase entscheidet eine fachkundige Jury auf Ortsebene über die Vergabe der „Sterne des Sports“ in Bronze.

Namhafte Jury entscheidet über die Sieger

Die Mitglieder der Jury sind: Janine Juranovic (Mitarbeiterin der Märkischen Bank), Hermann Backhaus (ehemaliger Vorstand der Märkischen Bank), Frank Gaca (Vorsitzender Sportjugend Hagen im Stadtsportbund Hagen e. V.), Günther Nülle (1. Vorsitzender des Kreissportbundes Märkischer Kreis e. V.), Martin Schmidt (Geschäftsführer von Phoenix Hagen), Ralf Schaepe (Redakteur bei Radio Hagen) sowie Mirko Heintz (Hörfunk- und TV-Redakteur).

In der ersten Runde winken 1000 Euro, und es geht weiter

Der 1. Gewinner erhält ein Preisgeld in Höhe von 1000 Euro und qualifiziert sich für das Finale auf Landesebene. Der 2. Gewinner kann sich über 750 Euro freuen, und auf den 3. Gewinner wartet ein Preisgeld in Höhe von 500 Euro. Bei der Preisverleihung des „Großen Stern des Sports“ in Silber auf Landesebene (NRW) gehen die Sportvereine dann auch ins Rennen um das Ticket zum Bundesfinale der „Sterne des Sports“ in Gold 2024.

Am Ende Ehrung durch Scholz oder Steinmeier – und 10.000 Euro

Die Finalisten werden in Berlin im jährlichen Wechsel vom Bundeskanzler oder dem Bundespräsidenten für ihr gesellschaftliches Engagement mit den „Sternen des Sports“ in Gold geehrt, der bundesweit Erstplatzierte mit dem „Großen Stern des Sports“ in Gold sowie einem Preisgeld von 10.000 Euro.

Zeigen Sie, was in Ihrem Sportverein steckt, und bewerben Sie sich bis 30. Juni um die ,Sterne des Sports‘! Artur Merz

Der Grundsatz „Was ein Einzelner nicht vermag, das vermögen viele“ von Friedrich Wilhelm Raiffeisen, einem der Väter der Genossenschaftsidee, ist laut dem Hauptsponsor heute noch so aktuell wie zu dessen Zeit. Einen besseren Aufruf an Banken, Stadt- und Kreissportbünde und Sportvereine, Hand in Hand nach den „Sternen des Sports“ zu greifen, könne es nicht geben. „Zeigen Sie, was in Ihrem Sportverein steckt, und bewerben Sie sich bis 30. Juni um die ,Sterne des Sports‘ 2024“, ruft Artur Merz, Vorstandssprecher der Märkischen Bank, alle Vereine auf.