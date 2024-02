Menden/Bommern. Die SG Sauerland Wölfe haben wieder zugebissen: Mit 31:30 bringen sie aus Bommern einen Sieg nach Hause, wenn auch denkbar knapp.

Am Ende zählte einfach nur der Sieg: Die Handballer der SG Menden Sauerland beendeten gestern ihren kleinen Ergebnis-Durchhänger in der Handball-Oberliga. Vom Gastspiel beim TuS Bommern brachten die „Wölfe“ einen 31:30 (14:14) Erfolg mit in die Hönnestadt. Das Ergebnis hört sich nach einen glücklichen Sieg an, doch „Wölfe“-Coach Andy Palm war das letztlich egal. „Wir wollten die beiden Punkte, und das war wichtig“, sagte der Mendener Trainer.