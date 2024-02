Menden. Die Vielfalt von Nutzpflanzensorten soll bewahrt werden, deshalb startet die Dorte-Hilleke-Bücherei in Menden jetzt die Aktion „Saatgutleihen“.

Erstmals beteiligt sich Menden an dem Projekt des „Vereins zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt“„Saatgut leihen - Vielfalt ernten“ mit der Eröffnung der Saatgutbibliothek am Samstag, 2. März, ab 10 Uhr, in der Bücherei.