Menden. Nach einem tragischen Unfall an der Galbreite ist ein 54-jähriger Mendener verstorben. Er war als Fußgänger unterwegs. Die Polizei sucht Zeugen.

Der am Freitag bei einem tragischen Verkehrsunfall an der Galbreite in Menden schwer verletzte 54-jährige Mendener ist am Sonntag verstorben. Das teilt die Polizei am Montag mit. Sie sucht nun mögliche Zeugen.

Aus unbekannten Gründen kam Wagen von der Straße ab

Der Unfall hatte sich am Freitag um kurz nach 10 Ihr ereignet. Eine 62-jährige Mendenerin befuhr mit ihrem schwarzen Mercedes-Benz die Galbreite bergab in Richtung Bräukerweg. Aus unbekannten Gründen kam ihr Wagen nach links von der Straße ab und kollidierte mit einem geparkten Volvo. Dieser Wagen erfasste den 54-jährigen Fußgänger.

Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst ins Mendener Krankenhaus gebracht. Die Verletzungen schienen schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Sein Zustand habe sich jedoch zunehmend verschlimmert, sodass er am Abend per Hubschrauber nach Bonn verlegt wurde. Dort verstarb er am Sonntag. Die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion angeordnet.

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei zu melden

Die Polizei ermittelt und bittet mögliche Zeugen, sich zu melden unter Telefon 02373/9099-0.