Menden. Unbekannte haben an mehreren Autos in Menden Reifen zerstochen. Samstag gingen Meldungen bei der Polizei ein, vor Ort fielen weitere Schäden auf.

An der Arndtstraße in Menden wurden am Samstagmorgen (24. Februar) an mindestens vier Fahrzeugen Reifen zerstochen. Das berichtet die Polizei am Montag.

Zwei Fahrzeughalter riefen am Morgen die Polizei. An einem Fahrzeug waren drei Reifen platt, an dem anderen ein Reifen zerstochen. Die Polizeibeamten entdeckten Schäden an zwei weiteren Pkw.

Zerstochene Autoreifen: Polizei nimmt Hinweise entgegen

Hinweise nimmt die Polizeiwache Menden unter 02373/9099-0 entgegen