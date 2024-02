Menden. Vermutlich, weil er sich ausgesperrt hatte, rief ein Mendener mehrmals die Feuerwehr. Die stellte vor Ort keinen Brand fest. Was dann folgte.

Vermutlich, weil er sich ausgesperrt hatte, rief ein 24-jähriger aus Menden am Wickenweg Sonntagabend (25. Februar) mehrmals die Feuerwehr. Er gab unter anderem am Notruf an, dass es in der Wohnung zu einem Küchenbrand gekommen sei.

Feuerwehr kann vor Ort keinen Brand feststellen

Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten keinen Brand feststellen und verschlossen die Wohnung nach Begehung wieder. Dagegen protestierte der Mann lautstark und aggressiv. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er deshalb in Gewahrsam genommen.

Gegen den 24-jährigen wird wegen des Missbrauchs von Notrufen ermittelt.