Lendringsen. Die Kabarettistin Ulrike Böhmer hält „ihrer“ Kirche in Lendringsen den Spiegel vor. Der Pfarrsaal ist komplett ausverkauft.

Die eigene Kirche abreißen, ein Pfarrheim schließen, vielleicht sogar die Kita? Was in der katholischen Kirche noch vor wenigen Jahren undenkbar schien, wird längst ernsthaft diskutiert. Das bringt auch Ulrike Böhmer alias Erna Schabiewsky auf den sprichwörtlichen Baum. Es kann doch nicht sein, dass die Kirche in Schnöttentrop wirklich dicht gemacht wird. Erna ermuntert ihre Schwester, sich dagegen zu wehren.