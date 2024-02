Menden. Im „Wald der Erinnerung“ könnte verdienter Persönlichkeiten aus Menden gedacht werden. Die SPD-Idee ist angelehnt an den Babywald.

In einem „Wald der Erinnerung“ soll verdienter Mendenerinnen und Mendener gedacht werden. Diesen Antrag an Bürgermeister Roland Schröder hat jetzt die SPD-Fraktion gestellt. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Mirko Kruschinski begründet den Antrag damit, dass Menden vom Engagement seiner Bürgerinnen und Bürger lebe, ob im Ehrenamt in der Diakonie, im Sport oder auch in der Politik.

Straßennamen reichen nicht: Zu viele herausragende Persönlichkeiten

Laut Kruschinski hat Menden viele herausragende Persönlichkeiten, die nach ihrem Tod eine besondere Ehrung oder Erinnerung verdient hätten. Hier und da gelinge dies durch die Benennung einer Straße, doch ein besonderes Andenken an die Vielzahl engagierter Mendenerinnen könne so nicht erfolgen. Daher beantrage die SPD-Fraktion jetzt die Errichtung des Gedenkwaldes, angelehnt an den Baby- oder einen Friedwald, um verdienten Mendenerinnen und Mendenern posthum die Ehre zu erweisen. Im Mendener Babywald werden seit Jahren Bäume für neugeborene Kinder gepflanzt und die dazugehörigen Pflanzpfähle mit Namensschildchen versehen.

Andenken an eine große Mendenerin: Die Hönne-Uferpromenade heißt Margarete-Habbel-Weg. Doch für die SPD gibt es zu wenige solcher Möglichkeiten.

Baum mit kleinem Schild und QR-Code soll das Andenken wach halten

Auch für jede verstorbene Persönlichkeit könnte nun in einem besonderen Waldgebiet ein Baum gepflanzt und mit einem kleinen Schild mit den wichtigsten Daten versehen werden, meinen die Sozialdemokraten. Zusätzlich finden könnte sich ein QR-Code mit weiteren Informationen. Aus der Mendener Bürgerschaft heraus können die Anträge gestellt werden, wer in diesem Wald geehrt werden soll.

Mendener Kommission könnte über Bürger-Vorschläge entscheiden

Die SPD regt an, dafür eine Kommission aus Verwaltung, Politik und Bürgerschaft einzurichten, die über die jeweilige Umsetzung entscheidet. Um das Projekt beginnen zu können, könnte laut Kruschinski auch darüber nachgedacht werden, ob bereits verstorbene Mendener Persönlichkeiten rückwirkend für die letzten 20 Jahre bedacht werden. Danach würde der Gedenkwald dann beim Tod einer solchen Persönlichkeit weiter aufgeforstet.