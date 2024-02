Menden-Lendringsen. Defekter Aufzug: Im mehrstöckigen LEG-Wohnhaus an der Lendringser Fischkuhle sind gehbehinderte Mieter seit zehn Tagen gefangen.

Der Lendringser Jörg Fischer bringt seiner gehbehinderten Schwiegermutter (75) das Mittagessen über die Treppe bis hinauf in den siebten Stock. Und das seit dem 15. Februar. Denn so lange rührt sich der Aufzug in dem Mehrfamilienhaus an der Fischkuhle keinen Millimeter mehr. Für die Seniorin, die auf einen Rollator angewiesen ist, wäre der Gang durchs Treppenhaus mit großen Risiken verbunden: Sie kann faktisch das Haus nicht mehr verlassen.