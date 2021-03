Astrazeneca-Stopp: Impfzentrum MK impft jetzt mit Biontech

Die Impfungen mit Astrazeneca werden in NRW für alle Menschen unter 60 sofort gestoppt. Im Impfzentrum MK in Lüdenscheid wird jetzt stattdessen mit Biontech und Moderna geimpft.

Märkischer Kreis. Nach dem NRW-Stopp der Impfungen mit Astrazeneca wird im Impfzentrum MK an bereits vereinbarten Terminen stattdessen mit Biontech geimpft.

Im Impfzentrum des Märkischen Kreises wird vorläufig nicht mit dem Covid-19-Impfstoff von Astrazeneca geimpft. Die mit diesem Vakzin für die nächsten Tage vereinbarten Termine werden wie vorgesehen stattfinden. Verimpft wird statt Astrazeneca dann der Impfstoff von Biontech. Das teilt der Märkische Kreis am Dienstag mit.

Sofortiger Stopp der Impfungen mit Astrazeneca für Männer und Frauen unter 60

Das NRW-Gesundheitsministerium hat am Dienstagnachmittag einen sofortigen Stopp der Impfungen von unter 60-jährigen Frauen und Männern mit dem Impfstoff der Firma Astrazeneca verfügt. Die Verantwortlichen im Impfzentrum des Märkischen Kreises in Lüdenscheid haben daraufhin entschieden, alle Impfungen mit Astrazeneca direkt zu stoppen, unabhängig vom Alter. Betroffen davon waren am Dienstag 40 geplante Impfungen. Die 40 Betroffenen können sich per E-Mail ( hotline-lsiz@maerkischer-kreis.de ) an das Impfzentrum wenden und erhalten umgehend einen neuen Termin.

Geplante Impfungen finden ganz regulär statt - bis Ostermontag 260 Termine

Impfungen, die mit Astrazeneca vorgesehen waren, finden ab Mittwoch, 31. März, ganz regulär statt. Dann wird statt mit Astrazeneca mit Biontech und Moderna geimpft. Bis Ostermontag betrifft das insgesamt 260 Impfungen.

Weitere Nachrichten, Fotos und Videos aus Menden und Umgebung!