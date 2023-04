Atze Schröder feiert Comeback in Menden

Menden. Ein Mann wie ein Kunstwerk: Wer Atze Schröder einmal erlebt hat, vergisst ihn nicht mehr. In Menden gibt es nun ein Wiedersehen.

Wer hätte das gedacht? Der Erlöser ist da! Endlich. Und das auch auch wieder auf der Wilhelmshöhe. Der Erlöser – das ist in diesem Fall kein Geringer als der Star-Comedian Atze Schröder. „Der Erlöser“ heißt das neue Programm, das Atze am Freitag, 8. Dezember, in einer Preview zeigen wird. Die Fans in der Hönnestadt werden also zu den ersten gehören, die das neue Programm von Atze Schröder erleben werden. Bedeutet: Es gibt keine Gags, die schon aus TV-Auftritten bekannt sind.

Von Anfang an zu Gast

Die Wilhelmshöhe, das ist mehr als nur einer von vielen Live-Terminen für Atze Schröder. Vom Beginn seiner Live-Tourneen an war Atze immer in der alten Dame Wilhelmshöhe zu Gast – und mehr als nur ein gerngesehener Comedian. Der festliche Saal ist fast schon so etwas wie sein Sauerländer Wohnzimmer, und die Gastspiele hier waren stets innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Früher, in den Zeiten von Hardtickets, bildeten sich zum Vorverkaufsstart schon in aller Frühe lange Schlangen vor den Mendener Vorverkaufsstellen, um auch sicher eine Karte zu erwerben. Atze in Menden – das wollten viele nicht verpassen. Seine Auftritte waren legendär.

Jetzt gibt es erneut die Gelegenheit, den Ausnahme-Comedian live in Menden zu erleben – und der Vorverkauf läuft bereits an. Auch wenn es bis zum Live-Abend noch lange hin ist: „Wer dabei sein will, sollte sich jetzt sputen“, weiß Veranstalter Wilfried Kickermann, dass der Comedy-Star eine große Fanbasis hat. Seit Atzes letztem Auftritt in Menden sind mehrere Jahre vergangen – auch wegen der Corona-Pandemie war es zeitweise etwas stiller um ihn geworden. Doch nun ist er wieder da – und hat zuletzt auch schon bei seinem Auftritt zum Abschied von Quatsch-Comedy-Club-Moderator Thomas Hermanns geglänzt.

Als es nur Hardtickets gab, bildeten sich beim Vorverkauf für Atzes Auftritte in Menden lange Schlangen. Foto: Wilfried Kickermann / Phono Forum

Nie ging es auf der Bühne um so existenzielle Dinge wie diesmal: „Wir möchten erlöst werden, denn wir sind alle schuldig: Konsum, Urlaub, Party, Drogen, Netflix und Bayern München befreien uns nicht dauerhaft vom permanenten Gefühl der Ohnmacht“, weiß Atze. Und klagt an: „Immer stehen wir auf der falschen Seite, obwohl wir doch alles richtig machen wollen. Gutes Klima, dauerhafter Frieden und Eierkuchen für alle – nur wie? Die UNO und Disney+ wissen auch nicht mehr weiter. Selbst der Dalai Lama will nicht wiedergeboren werden und verzichtet auf die letzte Staffel.“

Was also tun? Was hilft? Wer bringt die Erlösung? „Fürchtet euch nicht! Atze Schröder hat in seinem Bett den brennenden Busch gesehen und wusste sofort: Ich bin der neue Messias! Der Erlöser!“ Leise Töne waren noch nie Atzes Markenkern, eher schon der laute Ruf, mit dem er sich ins Zentrum rückt. Furchtlos nimmt der Lockenkopf also den Auftrag an und unterschreibt für drei weitere Jahre. Atze steht also wieder auf der Bühne, breitet die Arme aus und ruft: „Werft eure Sünden auf mich, ich übernehme eure Schuld!“

Vorverkauf Eintrittskarten für den Comedy-Abend mit Atze Schröder am Freitag, 8. Dezember, gibt es ab sofort im Internet unter www.phono-forum.de. Sie können auch unter Tel. 02373/5351 bestellt werden und kosten 46 Euro bei freier Platzwahl. Beginn der Veranstaltung in den Räumen der Wilhelmshöhe, Schwitter Weg 29, ist um 20 Uhr. Der Einlass beginnt eine Stunde vorher.

Atze Schröder erlöst sein Publikum in seinem neuen Programm von allem Bösen. Er befreit die Zuschauerinnen und Zuschauer von der Last des Zeitgeistes und wandelt ihre Payback-Punkte wieder in gutes Karma um. Das Mendener Publikum erwarten zwei Stunden voller Ablass, zwei Stunden ohne Schuld, zwei Stunden mit der wohltuenden Erkenntnis: Ja, der Erlöser ist da.

