Auf Mendener Laubfest am Sonntag gibt’s den Lions-Kalender

Der Lions-Adventskalender 2021 ist fertig. Beim großen Laubfest am Sonntag, 10. Oktober, in der Mendener Innenstadt kann der beliebte Kalender erworben werden. Schon seit 15 Jahren wird dieser Kalender vom Mendener Lions-Club herausgegeben. Die Auflage ist mittlerweile auf 4000 Exemplare angewachsen. Der Erlös dieser Kalender-Aktion kommt, wie in allen Jahren zuvor, dem Verein „Mendener in Not“ zugute, der zuletzt in der Coronaphase und nach dem Hochwasser seine Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen konnte.

Vom heimischen Handel gestiftete Preise im Gesamtwert von 7000 Euro locken

An jedem Tag im Advent sind mit dem Kalender jeweils wertvolle Preise zu gewinnen. Insgesamt haben die von Mendener Sponsoren gestifteten Preise einen Wert von mehr als 7000 Euro. Der Stand des Lions-Clubs wird wieder an der Hauptstraße, direkt vor der Telekom-Geschäftsstelle aufgebaut. Der Kalender kann zum Preis von 6 Euro erworben werden. Die besonders gute Nachricht: Der Eintrittspreis von 2 Euro pro Person zum Laubfest wird bei Vorlage des Tickets vom Kalenderpreis abgezogen, so dass der Kalender sogar für 4 Euro gekauft werden kann.

Berühmtes Turmblasen an Heiligabend als Motiv auf neuem Kalender

Das Motiv des Kalenders ist ein Bild des traditionellen Turmblasens an Heiligabend. Der Titel „Wieder gemeinsam zusammen in Zeiten von Corona“ soll dazu beitragen, zusammenzustehen und gegenseitig zu helfen. Der Kalender-Kauf ist in der Zeit von 10 Uhr bis 18 Uhr am Sonntag möglich. Das Laubfest erseetzt bekanntlich den großen „Mendener Herbst“, doch auch an diesem Sonntag sind die Geschäfte in der Innenstadt von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

