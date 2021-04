Auf Ostertour durch Menden: WP-Eiersuche ist jetzt gestartet

Menden. Auf dem Fahrrad quer durch Menden: Die WP-Ostertour ist seit Gründonnerstag eröffnet. Noch bis einschließlich Montag wird das Lösungswort gesucht.

Es ist ein Radel-Spaß für die ganze Familie, für Jung und Alt, für Groß und Klein: Seit dem sonnigen Gründonnerstag läuft die große WP-Ostereiersuche in Menden. Und noch bis einschließlich Ostermontag können sich Familien, Paare oder Einzelradler in den Sattel schwingen, um entlang der Strecke die aufgehängten bunten Schilder im DIN-A4-Format zu finden. Darauf sind, wie im Kreuzworträtsel, die einzelnen Buchstaben und ihre Position im Lösungswort eingetragen. Wenn klar ist, was es heißen soll, kann die Lösung unter der Adresse wp.de/ostertour im Handy notiert und abgeschickt werden.

Miethuhn für ein Jahr und Fahrrad-Zubehör zu gewinnen

Die Tour dauert je nach Einstiegsstelle etwa zwei Stunden. Passend zu Ostern gibt es die Dienste eines Miethuhns zu gewinnen, das fortan ein Jahr lang seine Eier exklusiv für die glücklichsten Radler legen wird, um anschließend in deren Besitz überzugehen. Zudem sind drei 25-Euro-Gutscheine für Fahrradzubehör abzuräumen, dazu viele weitere Preise. Doch im Vordergrund sollen hier nicht die Gewinne stehen, sondern schlicht der Spaß an der Freud. Und wenn man an den freien Feiertagen bei trockenem Wetter ohnehin auf dem Rad unterwegs ist, warum das Ganze nicht mit einem Rätselspaß verbinden, der komplett coronagerecht angelegt ist?

Werbung fürs Industriemuseum: Jetzt auch Flyer auf Gut Rödinghausen

Die WP-Ostereiersuche kann man auch auf Gut Rödinghausen beginnen oder enden lassen. Kulturbüroleiter Andreas Nolte hat daher dort Flyer zum Gut und zum Industriemuseum ausgelegt – wenn das Gut zurzeit schon nicht öffnen kann. Der Einstieg in die WP-Eiersuche ist aber an jeder Stelle der Strecke möglich.