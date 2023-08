Auf zur Bieber: Lürbker feiern Jubiläumsschützenfest

Lürbke. Die St. Hubertus Schützenbruderschaft Lürbke feiert am Wochenende ihr 75-jähriges Bestehen. Das ist beim großen Jubiläumsschützenfest geplant.

Vom 12. bis 14. August heißt es wieder „Auf zur Bieber“ – und das 75-jährige Bestehen der St. Hubertus Schützenbruderschaft Lürbke ist ein besonderer Grund zum Feiern.

Der Auftakt zu den Jubiläumsfeierlichkeiten fand bereits am 29. Juli mit dem Kinderschützenfest statt. Liven und Marli Paul regieren die Lürbker Kids. Beim diesjährigen Schützenfest in der Lürbke ist alles anders und vieles neu, heißt es aus der Bruderschaft.

Das neue Kinderkönigspaar Liven und Marli Paul der St. Hubertus Schützenbruderschaft Lürbke Foto: Sandra Schäfer / St. Hubertus Schützenbruderschaft Lürbke

Am Samstag, 12. August, wird mit einer Schützenmesse in der St.-Hubertus-Kapelle begonnen. Gegen 15.45 Uhr wird es spannend im alten Steinbruch, dort findet das Kaiserschießen aller ehemaligen Lürbker Schützenkönige statt. Gegen 17 Uhr soll dann ein neuer Jubelkönig (Kaiser) für 75 Jahre St. Hubertus Lürbke proklamiert werden. Im Anschluss folgt der große Zapfenstreich an der Lürbker Kapelle. Gegen 18 Uhr beginnt im Festzelt eine Jubiläumsfeierstunde, bei der zahlreiche Schützenbrüder für ihre langjährige Vereinszugehörigkeit geehrt werden. Das Festzelt ist dieses Jahr größer, heißt es aus der Schützenbruderschaft. Ab 20 Uhr eröffnet „SAM“ die Tanzfläche. Das Sicherheitspersonal kontrolliere in diesem Jahr verschärft, kündigen die Lürbker Schützen an.

Jubiläumsfestzug durch die Lürbke zeigt Ereignisse der Vereinsgeschichte

Am Sonntag, 13. August, um 10.30 Uhr ist Frühschoppenkonzert im Festzelt. Der Musikverein Bremke und der Spielmannszug Lürbke sorgen für musikalische Stimmung. Um 15 Uhr beginnt der Jubiläumsfestzug ab der Bremke, unter Teilnahme zahlreicher befreundeter Schützenvereine, Bruderschaften, und Musikzüge. Viele Motivwagen und Fußgruppen stellen Ereignisse aus der Lürbker Vereinsgeschichte im Festzug dar. Nach der Kinderbelustigung im Festzelt lässt man mit „SAM“ den Abend ausklingen.

Der Montag, 14. August, steht ganz im Zeichen des Regentenwechsels. Um 12 Uhr beginnt das Vogelschießen. Den Anfang machen die Jungschützen, im Anschluss folgen die erwachsenen Schützen. Gegen 16 Uhr werden dann die Nachfolger des alten Jungschützenkönigspaares Tim Berkenhoff und Anna Trippe und auch dem alten Königspaar Dr. Mike Stern und seiner Frau Johanna Stern proklamiert. Um 19 Uhr ist Einmarsch der neuen Königspaare in das Festzelt. Nach dem Schützenball lässt man den Abend zu Tanzmusik von „SAM“ ausklingen.

Katerkönigsfeier in der Lürbke mit Runkelabwerfen und Katertanz

Am Dienstag, 15. August, steht um 19 Uhr die Katerkönigsfeier mit Runkelabwerfen und großem Katertanz am Hubertusheim Lürbke auf dem Programm, die bei Einbruch der Dunkelheit mit der Strohkaterverbrennung endet.

