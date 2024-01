Die Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes untersuchen alle vier Verdachtsfälle ganz genau, unter anderem mit einem Metalldetektor. Am Ende können sie Entwarnung für die Fläche geben, auf der der neue Bringhof entsteht.

Entwarnung Aufatmen: Kein Blindgänger auf Bringhof-Gelände in Menden

Menden Evakuierung bleibt Anwohnern am Papenbusch erspart. Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes zieht alte Metallrohre aus der Erde.

Aufatmen am Papenbusch: Auch der zweite Blindgänger-Verdacht binnen weniger Monate hat sich nicht bestätigt. Allerdings zeigt sich auch: Unbegründet war der Verdacht nicht. Mitarbeiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes der Bezirksregierung Arnsberg wurden nämlich durchaus fündig. Sie entdeckten alte Metallrohre und „tote“ Leitungen. Kurz nach 12 Uhr gab die Stadtverwaltung in Person von Ordnungsamtsleiterin Manuela Schmidt und Feuerwehrchef Christian Boike offiziell Entwarnung: Keine Kampfmittel, keine Evakuierung, keine Straßensperrungen - Menden blieb damit einiges erspart.

Bombenverdacht verzögert Bau des Bringhofes

Der Kampfmittelräumdienst war sehr frühzeitig angerückt, um die vier Verdachtsmomente genauer unter die Lupe zu nehmen. Neben Manuela Schmidt und Christian Boike war auch Bernd Wajerski als Projektverantwortlicher beim Zweckverband für Abfallbeseitigung (ZfA) vor Ort. Der ZfA errichtet auf dem Grundstück Am Papenbusch 5 seinen neuen Bringhof, Luftbildaufnahmen hatten in diesem Zuge den Verdacht ergeben, dort könnten sich Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg befinden. „Wir haben damit nicht gerechnet. Das bedeutet eine Verzögerung und wir sind noch nicht so weit, wie wir sein wollten“, erklärte Wajerski. Derzeit geht der ZfA von einer Eröffnung im März oder April aus.

ZfA-Projektleiter Bernd Wajerski und Ordnungsamtsleiterin Manuela Schmidt vor dem Bereich, wo gleich drei potenzielle Gefahrenstellen näher untersucht werden. Foto: Dirk Becker / WP

Die Verantwortlichen verfolgten, wie die Kampfmittelräumer, bekleidet mit Schutzanzügen und Masken, zunächst den Asphalt entfernten. Dann hoben sie mit einem kleinen Bagger an vier markierten Stellen - drei nahe beieinander liegend, eine etwas weiter entfernt - nach und nach Gruben aus. Immer wieder wurden die Grabungen unterbrochen, mit einem Metalldetektor nach Gegenständen gesucht. Zuletzt griff ein Mitarbeiter zum Spaten und hob vorsichtig Boden aus.

Metallrohre aus dem Boden gezogen

Um 11.03 Uhr die erste Entwarnung: Aus dem ersten Loch zog ein Mitarbeiter ein Metallrohr - kein Kampfmittel. Unverzüglich wurde das Loch wieder verfüllt. Keine zehn Minuten später wiederholte sich das Prozedere an der zweiten Grube. So flott sollte es aber nicht weitergehen. Zum einen musste an der dritten Verdachtsstelle deutlich tiefer gegraben werden, zum anderen lag im Boden zwar ein großes Holzstück, aber kein Metall. Allerdings wurde dort eine alte Leitung gefunden. Ein anwesender Mitarbeiter der Stadtwerke Menden gab nach Ansicht von Plänen Entwarnung - es handelte sich nicht um eine aktive Leitung.

Die ersten Fundstücke des Kampfmittelräumdienstes aus der Nähe: Es handelt sich um alte Rohre. Foto: Dirk Becker / Menden

Zuletzt wurde der etwas weiter abgelegene Verdachtsort untersucht. Auch hier musste tief gegraben werden, letztlich stießen die Mitarbeiter auch hier auf eine Leitung. Nach Rücksprache mit allen Beteiligten stand fest, dass auch diese Leitung nicht mehr aktiv ist. Die Grube wurde wieder verfüllt, es gab Entwarnung. Die Stadt Menden konnte ihre mehr als 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich für den Fall einer Evakuierung freiwillig als Helfer zur Verfügung gestellt hatten, informieren. Auch die vorsorglich weiträumig aufgestellten Schilder wurden wieder eingesammelt.

Auch die Feuerwehr, die sich für den Fall des Falles auf ein großes Einsatzszenario vorbereitet hatte, wechselte wieder in den Normalmodus. „Wir bereiten uns ja immer gerne auf den Worst Case vor“, hatte Christian Boike schon zu Beginn der Untersuchungen erläutert. Auf den Transport von 20 bis 40 bettlägerigen Personen war der Rettungsdienst vorbereitet.

Die Lage der möglichen Bomben ist eingegrenzt. Hier werden die Bagger und die Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes sich gleich auf die Suche machen. Foto: Peter Benedickt / WP Menden

Wäre es zu einer Evakuierung gekommen, hätten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt im Gebäude der Stadtwerke Quartier bezogen. „Wir hatten alle schon eingeteilt. Es war klar, wer an welcher Straßensperrung im Einsatz gewesen wäre und wer welche Anwohnerinnen und Anwohner informiert“, so Manuela Schmidt. Besonders gravierend wäre aus ihrer Sicht eine Vollsperrung des Bräukerwegs gewesen. „Den versuchen wir so lange, wie eben möglich, offenzuhalten“, hatte sie für den Fall einer Evakuierung erklärt.

