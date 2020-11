Aufs Handy geguckt: Mendenerin bei Unfall schwer verletzt

Rettungswagen und die Polizei mussten am Sonntagmittag zur Unfallstelle auf dem Haarweg ausrücken. Die Mendenerin (19) wurde am Sonntag beim Aufprall ihres Wagens auf den Tieflader schwer verletzt.

Menden/Werl. Weil sie ihr Handy als Navi nutzte und nach eigenen Angaben kurz draufguckte, krachte der Wagen einer Mendenerin (19) in Werl gegen einen Lkw.

Sie nutzte ihr Handy als Navigationsgerät, doch schon ein kurzer Blick darauf reichte, um von der Straße abzukommen: Eine 19-jährige Autofahrerin aus Menden ist am Sonntagmittag nach dem Abfahren von der Autobahn auf dem Haarweg in Richtung Menden von der ihrer Fahrspur abgekommen. Ihr Wagen krachte unmittelbar in einen rechts abgestellten Tieflader-Anhänger. Beim Aufprall wurde die junge Frau laut Polizeibericht schwer verletzt.

Schwerverletzte wird mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht

Die 19-Jährige wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Zum Hergang befragt, sagte die junge Frau aus, nur kurz auf dem Handy nach dem richtigen Weg geschaut zu haben. Der Unfall geschah um 12.30 Uhr. Den entstandenen Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beziffert die zuständige Kreispolizeibehörde Soest mit 6000 Euro.