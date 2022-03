„Augen auf für Menden“: Mahnwache gegen Krieg in der Ukraine

Menden. Solidarität mit der Ukraine: Das Netzwerk „Augen auf!“ lädt für Donnerstag, 3. März, zur Mahnwache vor das Alte Rathaus in Menden ein.

Das Netzwerk „Augen auf!“ lädt für den Donnerstag, 3. März, 18 Uhr, zur Mahnwache vor dem Alten Rathaus in Menden ein. Damit soll gemeinsam ein Zeichen für Demokratie und der Solidarität für die Ukraine gesetzt werden.

Das Netzwerk „Augen auf! für Menden“ ist vor fünf Jahren angetreten, um Schülerinnen und Schülern eine Möglichkeit zu geben, schulformübergreifend an Themen wie Vielfalt, Toleranz, Akzeptanz und für Menschlichkeit zu arbeiten. Nun tritt „Augen auf!“ an, um sich mit den Menschen im Krieg zu solidarisieren.

Solidarität mit Ukraine: Mahnwache vor dem Alten Rathaus ohne Ansprachen

Wie immer gilt: Jeder kann ein Teil des Netzwerkes sein. Daher sind alle Mendenerinnen und Mendener eingeladen, am Donnerstag, 3. März, um 18 Uhr zum Alten Rathaus in die Innenstadt zu kommen (Ende: circa 18.20 Uhr). „Denn am Donnerstag ist es eine Woche her, dass sich das Gesicht und das Sicherheitsgefühl Europas auf so erschütternde Art und Weise verändert hat“, erklären die Organisatoren. Diesen Tag möchte das „Augen-auf“-Netzwerk daher für eine Mahnwache vor dem alten Rathaus nutzen. Es wird keine Ansprachen geben.

Banner, Schriftzüge, Transparente zum Alten Rathaus mitbringen

„Gemeinsam wollen wir schweigend ein Zeichen setzen. Wir wollen Zeit geben, inne zu halten, bei sich zu sein, seinen eigenen Gedanken, Sorgen und Hoffnungen Raum zu geben, und das in Gemeinschaft vieler zu tun“, so die Initiatoren des Netzwerkes. „Wir laden alle ein, Banner, Schriftzüge, Transparente und Lichter mitzubringen.“

