Aus für Mini-Fraktion „UmSo“ stärkt die Mendener FDP

Menden Die Mini-Ratsfraktion „Umwelt und Soziales“ löst sich nach nur drei Jahren wieder auf. Die Liberalen gewinnen einen Ratssitz zurück.

Eine Ratsfraktion weniger, eine andere gestärkt, und ein weiterer Einzelkämpfer: Mit dem angekündigten Wegzug des jungen Ratsmitglieds Maximilian Holterhöfer (28) aus Menden ändern sich mit dem kommenden Jahreswechsel im Stadtrat die Konstellationen.

Zwei-Mann-Fraktion „UmSo“ bildete zugleich den eigenen Vorsitz

Aufgelöst wird mit Holterhöfers Rückzug die Fraktion „Umwelt und Soziales“, kurz UmSo, nur knapp drei Jahre nach ihrer Gründung. Im Januar 2021 hatten sich Max Holterhöfer und Norbert Majd im Streit von der FDP-Fraktion getrennt, auf deren Ticket sie in den Stadtrat gelangt waren. Die beiden abtrünnigen Ex-Liberalen gaben aber, anders als von den Liberalen verlangt, ihre Mandate nicht an die FDP zurück. Stattdessen bildeten sie die „UmSo“-Fraktion mit den Kernthemen Umwelt und Soziales, mit Majd als Vorsitzendem und Holterhöfer als seinem Stellvertreter.

Auflösungs-Erklärung nicht nötig: „UmSo“ verschwindet auch so

Da für eine Fraktion mindestens zwei Ratsmitglieder erforderlich sind, löst sich die „UmSo“ nun nach ihrem kurzen politischen Dasein wieder in Luft auf. Diese Auflösung will Majd im Stadtrat noch ausdrücklich erklären. Doch nötig wäre das nicht mehr: „Das geschieht jetzt automatisch“, erklärte Bürgermeister Dr. Roland Schröder gegenüber der WP.

Diese Entscheidung erfolgt schweren Herzens, da es mir immer wichtig war, die Geschichte unserer Stadt aktiv mitgestalten zu dürfen. Maximilian Holterhöfer

Fraktionsbildung brachte Ausschuss-Teilnahmen und mehr Geld

Norbert Majd und Max Holterhöfer hatten sich nach eigenen Angaben schon in der FDP gut verstanden. Mit der Bildung der damals achten Ratsfraktion wurde nicht nur eine bisher nicht dagewesene Zersplitterung des Mendener Stadtrates fortgeführt: Als Fraktion standen den Ex-FDPlern viel mehr Möglichkeiten zur Verfügung, als wenn sie Einzelratsmitglieder geblieben wären. Die UmSo durfte fortan Ausschüsse auch mit sachkundigen Bürgerinnen und Bürgern besetzen, zusätzlich gab es Sitzungsgelder für die Fraktionssitzungen, und Majd kam in den Genuss einer erhöhten Aufwandsentschädigung, die für den Vorsitz einer Fraktion gezahlt wird.

FDP: Verliererin von 2021 gewinnt jetzt wieder ein Mandat zurück

Die große Verliererin 2021 war dagegen die FDP-Fraktion: Sie schrumpfte nicht nur von ihren ursprünglich sieben bei der Kommunalwahl errungenen Ratssitzen erst auf fünf und dann auf vier. Denn gute zwei Jahre nach Holterhöfer und Majd verließ auch Frank Oberkampf 2023 die liberale Fraktion in Richtung der CDU. Mit Holterhöfers Abgang erhält die FDP jetzt immerhin einen ihrer Ratssitze zurück. Und in allen Ratsausschüssen bis auf den Ausschuss für Kinder- und Jugendhilfe bekommt sie jetzt jeweils wieder einen Sitz mehr.

Wolfgang Dohle soll liberales Rats-Quintett jetzt komplettieren

Warum ist da so? Einerseits darf ein Ratsmitglied während der Ratsperiode wechseln, wohin es will. Andererseits fällt das Mandat als solches an die Ursprungsfraktion zurück, wenn jemand aus dem höchsten Gremium der Stadt Menden ausscheidet. Somit wird die FDP im Rat künftig wieder zum Quintett. Auf der Reserveliste steht laut Schröder der erfahrene Wolfgang Dohle bereit. Er dürfte in der kommenden Ratssitzung durch den Bürgermeister offiziell zum Ratsmitglied bestellt werden. Damit erhöht sich indes auch der Altersschnitt des Stadtrates weiter: Holterhöfer war das jüngste Mendener Ratsmitglied.

UmSo-Fraktionschef Majd will als Einzelkämpfer weitermachen

Norbert Majd hat indes gegenüber Roland Schröder erklärt, als Einzelratsmitglied weitermachen zu wollen, teilte der Bürgermeister weiter mit. Damit verliert der ehemalige UmSo-Fraktionsvorsitzende auch politisch viel: Stellt eine Ratsfraktion einen Antrag, so muss dieser behandelt werden. Bei Einzelratsmitgliedern kann das ohne weitere Debatte abgetan werden.

Mit dem neuen Jahr drei Einzelratsmitglieder im Plenum

Majd ist nun neben den Sozialdemokraten Bernd und Anne Alban der dritte Einzelkämpfer im Stadtrat. Das Ehepaar Alban zählte zu den fünf SPD-Fraktionsmitgliedern, die im November 2022 die SPD-Fraktion geräuschvol verließen. Und während Christian Feuring, Dr. Sven Langbein und Heinz „Henry“ Kiaulehn auch aus der sozialdemokratischen Partei austraten und dann mit „Menden Innovativ“ (MI) die insgesamt neunte Ratsfraktion bildeten, blieben die Albans den Sozialdemokraten treu und firmieren im Rat seither als Einzelratsmitglieder.

Kräfteverhältnisse im Rat ändern sich nicht entscheidend

Was die Kräfteverhältnisse im Mendener Stadtrat insgesamt angeht, so werden diese durch Holterhöfers Abgang und seine Folgen nicht entscheidend verändert. Denn trotz der Stärkung der FDP hat die vor Jahren vereinbarte schwarz-gelbe Kooperation von CDU (22 Sitze) und FDP (5) im 60-köpfigen Stadtrat weiterhin keine Mehrheit. Ohnehin werden aber die allermeisten Entscheidungen im Stadtrat einstimmig getroffen. Und bei strittigen Einzelfragen bilden sich in Menden mitunter ganz andere und durchaus überraschende Koalitionen als diejenigen, die man landläufig aus Landesparlamenten oder aus dem Bundestag kennt.

Holterhöfer: Erst Fraktionsaustritt, dann vorzeitiger Abgang

Holterhöfer will, wie berichtet, aus beruflichen Gründen dauerhaft aus Menden wegziehen. Ein Ratsmitglied muss aber in der Stadt seinen Wohnsitz haben. Der junge Ex-Liberale hat erklärt, die Entscheidung „schweren Herzens“ getroffen zu haben. Es sei ihm „immer wichtig gewesen, die Geschichte unserer Stadt aktiv mitgestalten zu dürfen“. Allerdings dürften von Holterhöfers Mendener Polit-Gastspiel vor allem der Wechsel und der vorzeitige Abgang in Erinnerung bleiben.

