Azubi Georg Papke arbeitet an einer sogenannten Übungswand mit einer Rohrzange an einem Waschbecken. Vielen Branchen in Industrie und Handwerk im Märkischen Kreis fehlt der berufliche Nachwuchs.

Bewerbermangel Ausbildung: Dramatische Entwicklung für Betriebe hält an

Menden/Balve. Immer weniger Bewerbungen um Ausbildungsplätze: MK-weit bleiben zum Start in die Lehre mindestens 800 offene Stellen unbesetzt.

Die dramatische Entwicklung beim fehlenden beruflichen Nachwuchs für die heimische Wirtschaft hält nach den aktuellen Zahlen der Arbeitsagentur Iserlohn unvermindert an. Im Juli 2016 gab es im Märkischen Kreis noch rund 3100 Bewerberinnen und Bewerber für gut 3000 Ausbildungsstellen in der heimischen Wirtschaft. Rein rechnerisch hätte damit also jede Lehrstelle besetzt werden können. Heute, nur sechs Jahre später, sind es zum Start ins neue Ausbildungsjahr 2022/23 kreisweit gerade noch 2200 junge Berufsanfänger. Mindestens 800 Lehrstellen bleiben somit unbesetzt, denn die 3000 Ausbildungsplätze sind nach wie vor da. Und: 446 der Kandidatinnen und Kandidaten im Märkischen Kreis haben aktuell trotzdem noch keine davon ergattert.

Auch in Menden und Balve: Mehr Stellen, weniger Bewerber

In Menden und Balve, deren Zahlen für die gemeinsame Geschäftsstelle an der Walramstraße von der MK-Arbeitsagentur seit jeher zusammengefasst werden, waren seit August letzten Jahres 371 Lehrstellen verfügbar. Ihnen standen allerdings nur 248 Bewerberinnen und Bewerber gegenüber. Hier ist die Schere 2022 weiter auseinandergegangen: Im Vorjahr waren es noch 86 Bewerber mehr – und 66 Stellen weniger. Das Ergebnis: Auf jeden aktuell noch unversorgten Bewerber in Menden und Balve warten jetzt rechnerisch dreieinhalb Ausbildungsstellen.

Freie Lehrstellen: Auch Menden und Balve liegen im Negativtrend

Hier liegen Menden und Balve voll im MK-Trend: Das Stellenangebot der heimischen Arbeitgeber hat in diesem Jahr das Vor-Corona-Niveau wieder erreicht, nachdem es in den letzten beiden Jahren erst auf 2700 und dann sogar auf 2400 Stellen heruntergefahren worden war. Jetzt sind es wieder 3000 Ausbildungsplätze – doch die Zahl der jungen Leute, die sie besetzen könnten, schrumpft beständig weiter. Auffällig: Unter den Bewerbungen für das jetzt beginnende Ausbildungsjahr stammen 1385 von jungen Männern. Ihnen stehen nur 835 weibliche Bewerbungen gegenüber.

Die Top-5-Ausbildungsberufe Die Top-5-Ausbildungsberufe der jungen Männer sind durchweg die Klassiker in einem von Produktionsbetrieben geprägten Kreis. Ganz oben steht der Kfz-Mechatroniker für Autos, gefolgt vom Industriekaufmann, dem Industriemechaniker, dem Werkzeugmechaniker und dem Elektroniker für Betriebstechnik. Die beliebtesten Ausbildungen auf weiblicher Seite sind ebenfalls traditionelle Berufe: die Medizinische Fachangestellte, die Industriekauffrau, die Kauffrau fürs Büromanagement, die Verkäuferin und die Kauffrau im Einzelhandel. In der Folge gibt es außerdem immer noch mehr angehende Friseurinnen (Platz 8) als Automobilkauffrauen (Platz 9).

Unter diesen Bedingungen kann Stefan Steinkühler, operativer Geschäftsführer der in Iserlohn ansässigen MK-Arbeitsagentur, allen noch unversorgten jungen Leuten Mut machen: „Es ist noch viel Dynamik im Ausbildungsmarkt“, berichtet er. „Die Chancen stehen so gut wie noch nie, weil so viele Firmen Ausbildungsstellen gemeldet haben.“

Auch lange nach dem 1. August sind noch Verträge möglich

Wer sich spät für eine Ausbildung entscheidet, müsse wissen, dass mit dem Starttermin 1. August noch längst nicht alles vorbei ist. „Bis in den Herbst hinein kann man noch eine Ausbildung aufnehmen, in Ausnahmefällen auch später, je nach individuellem Hintergrund des Bewerbers und in Abstimmung mit der zuständigen Kammer und dem Arbeitgeber. Unsere Erfahrung zeigt: Nicht alle, die einen Ausbildungsvertrag unterschrieben haben, treten die Stelle auch an“, weiß Steinkühler.

Hohe Nachfrage nach Fachkräften treibt die Stellenzahl

So würden für unversorgte Jugendliche oder Abbrecher, die sich umorientieren wollen, immer wieder neue Möglichkeiten frei. Die Bandbreite der freien Stelle reicht dabei über alle Branchen und Berufe. Besonders im gewerblich-technischen Sektor, der für die Region besonders wichtig ist, sei noch viel offen. „Selbst bei den beliebten kaufmännischen Berufen sind noch Stellen frei.“

Der Hintergrund ist die hohe Nachfrage nach Fachkräften, die bei den heimischen Unternehmen auch wieder zu der verstärkten Ausbildungsbereitschaft geführt habe.

