Ausbildungs- und Studienbörse auf der Wilhelmshöhe Menden

Menden. Verschiedene Ausbildungsbetriebe und (Fach-)Hochschulen präsentieren sich wieder auf der Wilhelmshöhe in Menden. Es gibt eine wichtige Neuerung.

Die Neuauflage der Mendener Ausbildungs- und Studienbörse findet am Donnerstag, 1. Juni, in den Räumen der Städtischen Saalbetriebe Wilhelmshöhe in Menden statt. „Diesen Tag sollten sich alle Schülerinnen und Schüler, die einen Ausbildungsplatz suchen oder an wichtigen Informationen über verschiedene Studiengänge interessiert sind, fest im Kalender vormerken“, so Andrea Swoboda, die Organisatorin der städtischen Veranstaltung. +++ Auch interessant: Karriere: Unternehmens-Check in Menden, Balve und Fröndenberg +++

Handwerk, Dienstleistungen, produzierendes Gewerbe und (Fach-)Hochschulen

In der Zeit von 9 bis 15 Uhr präsentieren verschiedene Ausbildungsbetriebe aus Menden und der Region ihr vielfältiges Angebot an Ausbildungsstellen. Ob produzierendes Gewerbe, der kaufmännische Bereich, Handwerk oder der Sektor Dienstleistungen – all diese Berufsfelder werden vertreten sein. Mit viel Engagement und Kreativität gestalten die teilnehmenden Unternehmen und Institutionen anschaulich und praxisnah ihre Infostände. Auch viele (Fach-)Hochschulen werden die Veranstaltung durch ihre Teilnahme bereichern. +++ Lesen Sie auch: Rosier in Menden: Junge Leute werden unentbehrliche Experten +++

Börse öffnet bereits einen Tag zuvor – Abendbesucht möglich

Erstmals besteht in diesem Jahr die Möglichkeit bereits einen Tag zuvor, am Mittwoch, 31. Mai, in der Zeit von 17 bis 18.30 Uhr die Veranstaltung zu besuchen und sich über das vielfältige Ausbildungs- und Studienangebot zu informieren. So haben insbesondere Eltern und Interessierte, die im Vormittagsbereich zeitlich nicht flexibel sind, die Möglichkeit, die Börse zu besuchen.

