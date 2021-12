Autohaus Rosier in Menden: Ein Baum für jeden Mitarbeiter

Mehr als 1.000 Bäume will Heinrich Rosier wie hier am Stammsitz in Menden in den nächsten Jahren pflanzen lassen.

Menden. Die Rosier-Gruppe will an seinen 14 Standorten 1200 Bäume pflanzen und zum „Grünen Autohaus“ werden. Was das für Menden bedeutet.

Für jeden Mitarbeiter einen Baum: ein Ziel, das sich die Rosier-Gruppe in Menden auf ihrem weiteren Weg zum „Grünen Autohaus“ gesetzt hat, wie es heißt. Insgesamt rund 1200 Bäume will Firmen-Chef Heinrich Rosier in den nächsten drei Jahren an seinen 14 Standorten pflanzen lassen und damit mit seinem Unternehmen einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Firmenchef Heinrich Rosier: Baumpflanzung wichtiges Symbol

Die ersten 300 Laubbäume, so genannte Säulen-Hainbuchen, wurden bereits am Hauptsitz in Menden sowie am neuen Nutzfahrzeugzentrum in Paderborn gepflanzt. „Da unsere Betriebe nicht nur aus Blech bestehen, sondern vor allem aus den Menschen, die darin arbeiten, haben wir damit begonnen, für jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter einen Baum zu pflanzen", so Heinrich Rosier. Für den Firmeninhaber ist dies in Zeiten des Baumsterbens ein wichtiges Symbol „für unsere Rosier-Mannschaft, für Wachstum und Nachhaltigkeit sowie für die Zukunft unserer Autohausgruppe".

Die Baumpflanzaktion markiert einen von vielen Schritten auf dem Weg zum sogenannten „Grünen Autohaus": So investiert das Unternehmen im Zuge der Modernisierung seiner Betriebe laufend in die energetische Sanierung der Gebäude, etwa in den Einsatz energieeffizienterer LED-Lichttechnik, mit der bereits bis zu 50 Prozent des jährlichen Energieverbrauchs im Vergleich zu konventioneller Beleuchtung eingespart wurde. Bereits vor Jahren wurden am Stammsitz in Menden vier eigene Blockheizkraftwerke (BHKW) installiert, mit der nahezu alle Gebäude mit Wärme versorgt werden. Pro Jahr produziert das Unternehmen per Kraft-Wärme-Kopplung rund 400.000 Kilowatt Strom, der zu 100 Prozent im eigenen Haus verbraucht wird.

Rosier in Menden: Neue Waschanlage bringt Einsparpotenzial

Um Energie und CO2 einzusparen, legt Rosier zudem besonderes Augenmerk auf die intelligente Steuerung aller Prozesse, sei es bei der Heizungs- oder Lichtsteuerung oder beim Einsatz besonders energieintensiver Geräte in der Werkstatt oder Lackiererei. Einsparpotenzial nutzt auch eine neue Waschanlage, wodurch dank integrierter Wasseraufbereitungsanlage gut 80 Prozent des Wassers wiedergenutzt werden kann.

Autohaus Rosier: Weitere E-Ladepunkte auch in Menden geplant

Hinzu kommen viele weitere Maßnahmen, mit der das Unternehmen dem Klimaschutz weiter Rechnung zollen will: Dazu zählen die fortschreitende Digitalisierung im Sinne papierloser Prozesse, die finanzielle Förderung des Bike-Leasings für Mitarbeiter und vor allem auch der Umstieg auf die Elektromobilität. So verfügt das Unternehmen an seinen Standorten mittlerweile über 80 Ladepunkte für E-Fahrzeuge, davon allein in Menden 18, und plant schon jetzt, die bestehenden Kapazitäten noch weiter auszubauen. Für die Zukunft ist zudem der Bau von Photovoltaikanlagen zur weiteren Stromerzeugung vorgesehen. „Wir nutzen jede Möglichkeit zur Effizienzsteigerung und Nachhaltigkeit, auch mit unserem jüngsten Projekt, der Baumpflanzaktion", fasst Geschäftsführer Heinrich Rosier zusammen.

