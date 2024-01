Autounfall: Mendenerin klagt nach Kollision über Schmerzen

Platte Heide Nach einem Autounfall klagt eine Mendenerin über Brust- und Schienbeinschmerzen. Das ist passiert.

Beim Zusammenstoß zweier Autos auf der Platte Heide wurde eine Frau aus Menden verletzt.

Das entgegenkommende Fahrzeug nicht beachtet

Am Freitagabend gegen kurz vor 18 Uhr kam es zu dem Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Kreuzung Bräukerweg/Holzener Straße/Hermann-Löns-Straße. Eine 33-jährige Hemeranerin fuhr mit ihrem Auto auf dem Bräukerweg, aus Richtung Kiebitzweg kommend, in Richtung Kreuzungsbereich. Eine 61-jährige Mendenerin fuhr mit ihrem Pkw den Bräukerweg entgegengesetzt, auch in Richtung des Kreuzungsbereiches. Als die Hemeranerin nach links in die Holzener Straße abbog, achtete sie nach Angaben der Polizei nicht auf das entgegenkommende Fahrzeug - es kam zu einer Kollision.

Mendenerin klagt über Schmerzen

Die Hemeranerin blieb unverletzt. Ihr Fahrzeug wurde vorne rechts beschädigt. Die Mendenerin klagte laut Polizei über Brust- und Schienbeinschmerzen, ihr Fahrzeug wurde im gesamten Frontbereich beschädigt.

Es entstand nach Polizeiangaben ein Gesamtschaden von ca. 12.500 Euro.

