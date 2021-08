B 233 wird saniert: Umleitung führt durch Menden - Stau

Die B 233 in Iserlohn wird ab Donnerstag, 26. August, gesperrt. Die Umleitung führt durch Menden.

Menden. Weil die B 233 in Iserlohn wegen Sanierungsarbeiten ab 26. August voll gesperrt wird, könnte es auf einigen Straßen in Menden voll werden.

Die B 233 in Iserlohn wird saniert. Das hat auch Auswirkungen auf Menden, denn die Umleitung führt teilweise durch die Hönne­stadt. Es muss mit einem höheren Verkehrsaufkommen gerechnet werden, unter Umständen auch mit Stau.

Ab morgen, Donnerstag, 26. August, beginnt die Straßen-NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen mit der Erneuerung der B 233 in Iserlohn. Dafür muss der Abschnitt Drüpplingser Straße / Gruländer Straße zwischen Einmündung Gerkendahler Weg und Einmündung Halinger Dorfstraße bis zum 6. September voll gesperrt werden. +++ Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus Menden und Umgebung +++

Die B 233 in Iserlohn wird teilweise erneuert. Die Umleitungsstrecke während der Sperrung führt auch durch Menden. Foto: Jill Starke / funkegrafik nrw

Ein Teil der ausgeschilderten Umleitungsstrecke führt auch durch Menden. Davon betroffen sind der Bräukerweg, die Holzener Straße und die B 515 / Provinzialstraße.

Die Mendenerinnen und Mendener werden gebeten, die Strecken bei Möglichkeit zu meiden, heißt es aus der Mendener Stadtverwaltung. Während der Stoßzeiten werde der Verkehr in diesen Bereichen besonders stark sein. +++ Baustelle in Menden: Stau auf Fröndenberger Straße +++

Der Landesbetrieb Straßen NRW hat in den vergangenen Wochen auch in Menden Deckensanierungen ausführen lassen. So wurde ein Teilstück der Fröndenberger Straße saniert, es folgte die Provinzialstraße.

