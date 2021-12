Westtangente gesperrt: Auto rammt Ampel– Totalschaden

Menden. Bei dem Unfall unter Alkoholeinfluss entsteht ein Schaden von 15.000 Euro. Polizei nimmt dem Fahrer den Führerschein ab.

Einen Schaden von rund 15.000 Euro hat ein Mann aus Unna am frühen Sonntagmorgen in Menden mit seinem Fahrzeug verursacht. Die B515 musste für mehrere Stunden gesperrt werden.

Gegen 3 Uhr der 39 Jahre alte Mann auf der Provinzialstraße aus Menden kommend in Richtung Unna. In einer Linkskurve in Höhe der Zufahrt zu Gelsenwasser verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei prallte er zunächst gegen eine Schutzplanke, beschädigte die dortige Baustellenampel, durchstieß eine Böschung und einen Metallzaun, und kam an einer Böschung zu Stehen.

Fahrzeug wird mit Kran geborgen

Das Fahrzeug musste mit einem Abschleppwagen mit einem Kran von der Unfallstelle geborgen werden. Weiterhin musste die Fahrbahn von einer Spezialfirma gereinigt werden. Mitarbeiter der Stadtwerke demontierten die beschädigte Ampelanlage.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers fest. Aus diesem Grund wurde ihm auf der Wache Menden eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Die B 515 musste für drei Stunden komplett gesperrt werden. Der Wagen ist ein Totalschaden. Der geschätzte Sachschaden liegt bei ca. 15.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

