Rettungshubschrauber B7 in Menden: Junger Kradfahrer lebensgefährlich verletzt

Menden. Schwerer Motorradunfall auf der B7 in Menden-Schwitten: Ein junger Fahrer muss mit dem Rettungshubschrauber weggeflogen werden.

Gegen 7 Uhr ist es am Dienstagmorgen in Menden auf der Bundesstraße 7 zu einem schweren Motorradunfall gekommen. Ein junger Fahrer ist auf dem Abschnitt Schwitterknapp verunglückt, nach ersten Erkenntnissen der Polizei war es offenbar ein Alleinunfall. Der Kradfahrer wurde lebensgefährlich verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen werden.

Unfallaufnahmeteam aus Dortmund vor Ort: Bundesstraße aktuell voll gesperrt

Die Bundesstraße ist wegen der Arbeit des Dortmunder Unfallaufnahmeteams, das schwerwiegende Unfälle dokumentiert, aktuell (7.45 Uhr) in beide Richtungen noch voll gesperrt. Auf der Straße liegen Trümmerteile, das bei Aufprall oder Sturz völlig zerstörte Motorrad kam unmittelbar vor der Bushaltestelle Sellhausen zum Stillstand. Nähere Angaben zur Person des Verunglückten gibt es derzeit noch nicht. Wir berichten weiter.

+++ Lesen Sie auch: Rabiate Diebe schlagen in Menden Autoscheiben ein +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden